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Киноафиша Фильмы Июньская полынь

Июньская полынь

Очевидцы Великой Отечественной войны рассказывают о своих переживаниях Iyunskaya polyn 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 11
Не пойду 4
Июньская полынь - трейлер
Июньская полынь  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 10 апреля 2025
Дата выхода
10 апреля 2025 Россия ЦЕНТР КИНО
Сборы в мире $62 707
Производство Абрис, Nord Star Production
Другие названия
Iyunskaya polyn, The Wormwood of June, Июньская полынь
Режиссер
Юлия Бочарова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.4
Оцените 16 голосов
8.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Вика Блонда 23 апреля 2025, 10:04
Этот фильм о многом заставляет задуматься. Посмотреть стоит по любому
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:24
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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Июньская полынь - трейлер
Июньская полынь Трейлер
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Кадры из фильма
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