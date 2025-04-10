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Июньская полынь
Июньская полынь
Очевидцы Великой Отечественной войны рассказывают о своих переживаниях
Iyunskaya polyn
12+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Пойду
11
Не пойду
4
Июньская полынь
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
10 апреля 2025
Дата выхода
10 апреля 2025
Россия
ЦЕНТР КИНО
Сборы в мире
$62 707
Производство
Абрис, Nord Star Production
Другие названия
Iyunskaya polyn, The Wormwood of June, Июньская полынь
Режиссер
Юлия Бочарова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.4
Оцените
16
голосов
8.7
IMDb
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Отзывы о фильме
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Вика Блонда
23 апреля 2025, 10:04
Этот фильм о многом заставляет задуматься. Посмотреть стоит по любому
Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 23:24
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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Июньская полынь
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