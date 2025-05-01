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Киноафиша Фильмы Кукла. Реинкарнация

Кукла. Реинкарнация

Аниматронный мальчик выходит из-под контроля своего создателя и устраивает бойню Rob1n 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 17
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О фильме

После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Герою кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке. Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.

Кукла. Реинкарнация - дублированный трейлер
Кукла. Реинкарнация  дублированный трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 1 мая 2025
Дата выхода
8 мая 2025 Россия Наше кино
8 мая 2025 Казахстан 18+
8 мая 2025 Кыргызстан 16+
1 мая 2025 ОАЭ 18TC
8 мая 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $20 065
Производство Fowler Media
Другие названия
Rob1n, Rob1n, el poseído, Rob1n: El poseído, Rob1n: Inteligência Assassina, Robin El Poseido, The Companion, Кукла. Реинкарнация
Режиссер
Лоуренс Фаулер
Лоуренс Фаулер
В ролях
Леона Кларк
Михаэла Лонгден
Виктор Меллорс
Gareth Tidball
Maximillian Cherry
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.3
Оцените 16 голосов
3.5 IMDb
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Кукла. Реинкарнация
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Новости о фильме
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7 мая 2025 13:47
Аниматронный мальчик устраивает резню в трейлере хоррора «Кукла. Реинкарнация»
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16 апреля 2025 11:18
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Кукла. Реинкарнация - дублированный трейлер
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