Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для героев настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу-убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города.
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По факту: это Австралия конец 1940-х, и там не океан , а обычная река.Но акула на месте,хоть и значительно меньше размером)))))