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Постер фильма Багровая отмель
Постер фильма Багровая отмель
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
2 постера
Пойду 33
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Багровая отмель

Багровая отмель

Дайверы охотятся за сокровищем, но сталкиваются с монструозной акулой Fear Below 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 33
Не пойду 3

О фильме

Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для героев настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу-убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города.

Багровая отмель - дублированный трейлер
Багровая отмель  дублированный трейлер
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 2 мая 2025
Премьера в мире 2 мая 2025
Дата выхода
15 мая 2025 Россия Наше кино
15 мая 2025 Казахстан 18+
15 мая 2025 Кыргызстан 16+
8 мая 2025 ОАЭ 18TC
15 мая 2025 Узбекистан 18+
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $299 747
Производство Bronte Pictures, Two Tone Pictures, Odin's Eye Entertainment
Другие названия
Fear Below, Medo nas Profundezas, Terror nas Profundezas, Terror no Rio, Багровая отмель
Режиссер
Мэттью Холмс
В ролях
Гермиона Корфилд
Гермиона Корфилд
Джэйк Райан
Джэйк Райан
Josh McConville
Jacob Junior Nayinggul
Артур Энджел
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 20 голосов
5.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3056 В жанре «боевик»  677 В жанре «приключения»  561 В жанре «ужасы»  310 В фильмах Австралии  42
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Багровая отмель

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Владимир Алексеев 28 мая 2025, 09:22
Сюжет фильма лишь отдаленно напоминает то что изображено на афише.\
По факту: это Австралия конец 1940-х, и там не океан , а обычная река.Но акула на месте,хоть и значительно меньше размером)))))
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:28
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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Багровая отмель - дублированный трейлер
Багровая отмель Дублированный трейлер
Багровая отмель - дублированный тизер-трейлер
Багровая отмель Дублированный тизер-трейлер
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