Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Четыре четверти
Постер фильма Четыре четверти
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
2 постера
Пойду 13
Не пойду 4
Киноафиша Фильмы Четыре четверти

Четыре четверти

Юная отличница рискует будущим ради любви к однокласснику Chetyre chetverti 16+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 13
Не пойду 4

О фильме

Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физмат школе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он - ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще - новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы.

Четыре четверти - трейлер
Четыре четверти  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 16 января 2025
Дата выхода
16 января 2025 Россия КароПрокат
Сборы в мире $46 941
Другие названия
Chetyre chetverti, Четыре четверти
Режиссер
Евгения Тирдатова
Евгения Тирдатова
В ролях
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про первую любовь: список лучших Фильмы про первую любовь: список лучших
Русские драмы про любовь Русские драмы про любовь
Фильмы про школу и подростков Фильмы про школу и подростков

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Надежда Иванова 9 января 2025, 12:42
Хороший фильм о становлении личности, о случайных событиях и осознанном выборе, ломающих привычную картину мира.
Одиннадцатиклассники, успешные в… Читать дальше…
Germaine Hodge 19 января 2025, 23:13
Сходили в кино на «Четыре четверти». На нас фильм произвел очень приятное впечатление. Причем несмотря на то, что его герои – ученики выпускного… Читать дальше…
Отзывы Написать
Новости о фильме
Школьники борются за свою любовь в трейлере мелодрамы «Четыре четверти»
Школьники борются за свою любовь в трейлере мелодрамы «Четыре четверти» Экранизация романа Александра Юка.
Написать
22 ноября 2024 13:49
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Четыре четверти - трейлер
Четыре четверти Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше