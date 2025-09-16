Черный телефон 2, 2025

Mando Я прожил на этой земле много лет. Видел много вещей, которые не могу объяснить. Но никогда не слышал о том, чтобы у кого-то были сны, похожие на те, что ты описываешь. Откуда, как ты думаешь, они берутся?

Barbara Она одержима. Господи, Мандо, разве это не очевидно?

Gwen Я не одержима, ты — такая осуждающая с###.

Barbara Ты считаешь это смешным, Мустанг?

Mustang Тебе рога подрезали? Да.

Barbara Занимайся своими делами.

Mustang Перестань вести себя так, будто ты впервые видишь тут какую-то жуткую фигню.

Barbara Прекрати.

Mustang Каждый из нас тут что‑то видел или слышал. Особенно ты, Барб.

Barbara Барбара.