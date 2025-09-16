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Постер фильма Черный телефон 2
7.1
Черный телефон 2 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Черный телефон 2
7.1

Черный телефон 2

, 2025
The Black Phone 2
США / ужасы / 18+
Итан Хоук возвращается к роли маньяка, похищающего детей. Сиквел "Черного телефона" 2021 года
Трейлеры
Пойду 157
Не пойду 5
Постер фильма Черный телефон 2
7.1
Пойду 157
Не пойду 5
Черный телефон 2 - Дублированный трейлер
Черный телефон 2  Дублированный трейлер

О фильме

Спустя 4 года после своего спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн до сих пор пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь его сестру, 15-летнюю Гвен, мучают загадочные сны о вновь зазвонившем чёрном телефоне. Кроме того, девушку посещают тревожные видения о трёх мальчиках в зимнем лагере. Решив разгадать загадку и положить конец их общим страданиям, Гвен уговаривает брата отправиться в лагерь из её снов.

В ролях

Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Terrence
Итан Хоук
Итан Хоук
Grabber
Мадлен МакГроу
Мадлен МакГроу
Gwen
Мэйсон Теймс
Мэйсон Теймс
Finn
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Mando
Miguel Mora
Ernesto
Arianna Rivas
Mustang
Maev Beaty
Barbara
Грэхэм Эбби
Kenneth
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон
Max
Режиссер Скотт Дерриксон
Сценарист Скотт Дерриксон, Джо Хилл, К. Роберт Каргилл
Композитор Atticus Derrickson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 3 ноября 2025
Премьера в мире 16 сентября 2025
Дата выхода
23 октября 2025 Россия
16 октября 2025 Австралия
16 октября 2025 Австрия
16 октября 2025 Азербайджан
16 октября 2025 Албания
16 октября 2025 Американские Виргинские острова
17 октября 2025 Американское Самоа
16 октября 2025 Ангола
24 октября 2025 Андорра
16 октября 2025 Антигуа и Барбуда
16 октября 2025 Аргентина
16 октября 2025 Аруба
17 октября 2025 Барбадос
16 октября 2025 Бахрейн
24 октября 2025 Беларусь
16 октября 2025 Белиз
15 октября 2025 Бельгия
17 октября 2025 Бенин
31 октября 2025 Бермуды
16 октября 2025 Болгария
16 октября 2025 Боливия
16 октября 2025 Босния и Герцеговина
17 октября 2025 Ботсвана
16 октября 2025 Бразилия
16 октября 2025 Бруней
17 октября 2025 Буркина-Фасо
15 октября 2025 Вануату
17 октября 2025 Великобритания
16 октября 2025 Венгрия
16 октября 2025 Венесуэла
17 октября 2025 Вьетнам
17 октября 2025 Габон
16 октября 2025 Гайана
17 октября 2025 Гана
16 октября 2025 Гватемала
17 октября 2025 Гвиана
17 октября 2025 Гвинея
16 октября 2025 Германия
17 октября 2025 Гибралтар
16 октября 2025 Гондурас
16 октября 2025 Гонконг
16 октября 2025 Гренада
16 октября 2025 Греция
16 октября 2025 Грузия R
16 октября 2025 Дания
16 октября 2025 Джибути
16 октября 2025 Доминика
16 октября 2025 Доминиканская Республика
16 октября 2025 Египет
17 октября 2025 Замбия
16 октября 2025 Израиль
17 октября 2025 Индия
15 октября 2025 Индонезия
16 октября 2025 Иордания
16 октября 2025 Ирак
17 октября 2025 Ирландия
16 октября 2025 Исландия 16 year age limit
24 октября 2025 Испания
16 октября 2025 Италия
16 октября 2025 Казахстан 18+
17 октября 2025 Камбоджа
17 октября 2025 Камерун
16 октября 2025 Катар
17 октября 2025 Кения
16 октября 2025 Кипр
16 октября 2025 Колумбия
17 октября 2025 Конго
16 октября 2025 Косово
16 октября 2025 Коста-Рика
17 октября 2025 Кот-д’Ивуар
16 октября 2025 Кувейт
16 октября 2025 Кыргызстан 16+
17 октября 2025 Латвия (none)
16 октября 2025 Ливан
17 октября 2025 Литва
16 октября 2025 Люксембург
15 октября 2025 Маврикий
17 октября 2025 Мадагаскар
16 октября 2025 Макао
16 октября 2025 Македония
16 октября 2025 Малайзия
24 октября 2025 Мали
17 октября 2025 Мальта
15 октября 2025 Марокко
16 октября 2025 Мексика C
17 октября 2025 Мозамбик
16 октября 2025 Молдавия
17 октября 2025 Монголия
17 октября 2025 Нигер
17 октября 2025 Нигерия
16 октября 2025 Нидерланды 16
16 октября 2025 Никарагуа
16 октября 2025 Новая Зеландия
17 октября 2025 Норвегия
16 октября 2025 ОАЭ 18TC
16 октября 2025 Оман
17 октября 2025 Острова Кайман
17 октября 2025 Пакистан
16 октября 2025 Палестина
16 октября 2025 Панама
17 октября 2025 Папуа - Новая Гвинея
16 октября 2025 Парагвай
16 октября 2025 Перу
17 октября 2025 Польша
16 октября 2025 Португалия
16 октября 2025 Пуэрто-Рико
17 октября 2025 Руанда
17 октября 2025 Румыния
17 октября 2025 США
16 октября 2025 Сальвадор
16 октября 2025 Саудовская Аравия
17 октября 2025 Сенегал
16 октября 2025 Сент-Китс и Невис
16 октября 2025 Сербия o.A.
16 октября 2025 Сингапур
16 октября 2025 Словакия
16 октября 2025 Словения
16 октября 2025 Суринам
16 октября 2025 Таджикистан
16 октября 2025 Таиланд
17 октября 2025 Танзания
17 октября 2025 Того
16 октября 2025 Тринидад и Тобаго
15 октября 2025 Тунис
17 октября 2025 Турция
17 октября 2025 Уганда
16 октября 2025 Узбекистан
16 октября 2025 Украина
16 октября 2025 Уругвай
16 октября 2025 Фарерские острова
16 октября 2025 Фиджи
22 октября 2025 Филиппины
17 октября 2025 Финляндия
17 октября 2025 Фолклендские острова
15 октября 2025 Франция
15 октября 2025 Французская Полинезия
16 октября 2025 Хорватия o.A.
16 октября 2025 Черногория o.A.
16 октября 2025 Чехия
16 октября 2025 Чили
16 октября 2025 Швейцария 16
17 октября 2025 Швеция
16 сентября 2025 Эквадор
17 октября 2025 Эстония
17 октября 2025 ЮАР
29 октября 2025 Южная Корея
17 октября 2025 Ямайка
21 ноября 2025 Япония
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $132 248 152
Производство Blumhouse Productions, Crooked Highway, Divide/Conquer
Другие названия
Black Phone 2, Teléfono negro 2, Чёрный телефон 2, Černý telefon 2, Čierny telefón 2, Crni telefon 2, Črni telefon 2, Czarny telefon 2, Điện Thoại Đen 2, Fekete telefon 2., Juodas telefonas 2, Melnais telefons 2, Must telefon 2, O Telefone Negro 2, O Telefone Preto 2, Qara telefon 2, Qora telefon 2, Siyah Telefon 2, Telefonul Negru 2, Téléphone Noir 2, The Black Phone 2, Νεκρό τηλέφωνο 2, Црни телефон 2, Черният телефон 2, Черный телефон 2, Чорний телефон 2, ブラックフォン 2, 接駁靈聲2, 闇黑電話2, Untitled "The Black Phone" Sequel, 闇黑電話 2, สายหลอน ซ่อนวิญญาณ 2, 黑色电话2, ブラック・フォン 2

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 42 голоса
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1797 В жанре «ужасы»  119 В фильмах США  1097 В фильмах 2025 года  78
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Черный телефон 2 - Дублированный трейлер
Черный телефон 2 Дублированный трейлер
Черный телефон 2 - Трейлер 2
Черный телефон 2 Трейлер 2
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Цитаты

Mando Я прожил на этой земле много лет. Видел много вещей, которые не могу объяснить. Но никогда не слышал о том, чтобы у кого-то были сны, похожие на те, что ты описываешь. Откуда, как ты думаешь, они берутся?
Barbara Она одержима. Господи, Мандо, разве это не очевидно?
Gwen Я не одержима, ты — такая осуждающая с###.
Barbara Ты считаешь это смешным, Мустанг?
Mustang Тебе рога подрезали? Да.
Barbara Занимайся своими делами.
Mustang Перестань вести себя так, будто ты впервые видишь тут какую-то жуткую фигню.
Barbara Прекрати.
Mustang Каждый из нас тут что‑то видел или слышал. Особенно ты, Барб.
Barbara Барбара.
Mando Заткнитесь, вы обе.

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Отзывы о фильме

User 26 октября 2025, 18:25
Итак, как человек который тоже посмотрел этот фильм хочу высказаться, и рассказать о впечатлениях от данного творения и отметить его плюсы\
1 плюс в… Читать дальше…
Жанна Жанна 3 ноября 2025, 08:41
Полная хрень которую я смотрела когда либо,жалко времени и денег что было потрачено
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Итан Хоук (Граббер), Мэйсон Темс (Финни), Мадлен МакГроу (Гвен Блейк), Мигель Мора (Робин Арельяно) и Джереми Дэвис (Терренс Блейк) вновь исполнят свои роли из фильма "Чёрный телефон" (2021).

Новости о фильме

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