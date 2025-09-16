Черный телефон 2, 2025

Спустя 4 года после своего спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн до сих пор пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь его сестру, 15-летнюю Гвен, мучают загадочные сны о вновь зазвонившем чёрном телефоне. Кроме того, девушку посещают тревожные видения о трёх мальчиках в зимнем лагере. Решив разгадать загадку и положить конец их общим страданиям, Гвен уговаривает брата отправиться в лагерь из её снов.
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Итан Хоук (Граббер), Мэйсон Темс (Финни), Мадлен МакГроу (Гвен Блейк), Мигель Мора (Робин Арельяно) и Джереми Дэвис (Терренс Блейк) вновь исполнят свои роли из фильма "Чёрный телефон" (2021).
1 плюс в… Читать дальше…