Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству. Этот праздник Кэндзи запомнит надолго: ему надо притворяться бойфрендом Нацуки в реальном мире, и дать бой искусственному интеллекту в мире виртуальном.
|20 апреля 2010
|Австралия
|12 февраля 2011
|Великобритания
|16 февраля 2010
|Германия
|12 февраля 2011
|Ирландия
|16 июля 2013
|Испания
|21 августа 2025
|Кыргызстан
|12+
|13 октября 2010
|США
|17 января 2020
|Тайвань
|25 февраля 2011
|Финляндия
|9 июня 2010
|Франция
|12 августа 2009
|Швейцария
|13 августа 2009
|Южная Корея
|1 августа 2009
|Япония