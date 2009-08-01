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Постер мультфильма Летние войны
Постер мультфильма Летние войны
Постер мультфильма Летние войны
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Билеты от 600 ₽
Киноафиша Фильмы Летние войны

Летние войны

Samâ uôzu 18+
Билеты от 600 ₽

О фильме

Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству. Этот праздник Кэндзи запомнит надолго: ему надо притворяться бойфрендом Нацуки в реальном мире, и дать бой искусственному интеллекту в мире виртуальном.

Летние войны - дублированный трейлер
Летние войны  дублированный трейлер
Страна Япония
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 10 октября 2009
Премьера в мире 1 августа 2009
Дата выхода
20 апреля 2010 Австралия
12 февраля 2011 Великобритания
16 февраля 2010 Германия
12 февраля 2011 Ирландия
16 июля 2013 Испания
21 августа 2025 Кыргызстан 12+
13 октября 2010 США
17 января 2020 Тайвань
25 февраля 2011 Финляндия
9 июня 2010 Франция
12 августа 2009 Швейцария
13 августа 2009 Южная Корея
1 августа 2009 Япония
MPAA PG
Сборы в мире $18 434 328
Производство Madhouse, Nippon Television Network (NTV), Kadokawa Shoten Publishing Co.
Другие названия
Samâ wôzu, Summer Wars, Guerras de Verão, Samâ uôzu, 夏日大作戰, Cuộc Chiến Mùa Hè, Gangha-ye Tabestani, Guerra Cibernética, Nyári háborúk, Sama Uozu, Samaa Uoozu, Vasaros karai, Летние войны, Літні війни, サマーウォーズ, 夏日大作战
Режиссер
Мамору Хосода
Мамору Хосода
В ролях
Нанами Сакураба
Такахиро Ёкокава
Миэко Нобусава
Мицуми Сасаки
Такаши Кобаяши
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 16 голосов
7.4 IMDb
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Каро 11 Октябрь
19:30 от 600 ₽
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Летние войны - дублированный трейлер
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«Летние войны» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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