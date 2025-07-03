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Постер фильма Пожиратель душ. Голоса мертвых
Постер фильма Пожиратель душ. Голоса мертвых
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Пойду 30
Не пойду 4
Киноафиша Фильмы Пожиратель душ. Голоса мертвых

Пожиратель душ. Голоса мертвых

Юные сестры разбираются со зловещим проклятием, нависшим над их родом Sorop 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 30
Не пойду 4

О фильме

Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия - в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.

Пожиратель душ. Голоса мертвых - дублированный трейлер
Пожиратель душ. Голоса мертвых  дублированный трейлер
Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 3 июля 2025
Дата выхода
3 июля 2025 Россия Экспонента
3 июля 2025 Казахстан 18+
3 июля 2025 Кыргызстан 16+
3 июля 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $246 465
Производство MD Pictures, EST N8
Другие названия
Sorop, Oán Linh Nhập X-ac, Пожиратель душ. Голоса мертвых
Режиссер
Упи Авианто
В ролях
Хана Маласан
Egy Fedly
Рату Фелиша
Рату Фелиша
Yasamin Jasem
Brilliana Desy D.
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
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Новости о фильме
Две сестры разгадывают тайну родового проклятия в трейлере хоррора «Пожиратель душ. Голоса мертвых»
Две сестры разгадывают тайну родового проклятия в трейлере хоррора «Пожиратель душ. Голоса мертвых» В российских кинотеатрах фильм появится 3 июля.
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24 июня 2025 17:21
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Пожиратель душ. Голоса мертвых - дублированный трейлер
Пожиратель душ. Голоса мертвых Дублированный трейлер
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