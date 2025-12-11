Пограничник в отставке Сергей Марков в поисках пропавшей дочери возвращается в Таджикистан, где он в молодости служил на границе. Чтобы вернуть дочь, ему предстоит распутать детективный, почти мистический клубок вопросов, столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно только вернувшись к началу — в горы.
|11 декабря 2025
|Россия
|Ray of Sun Pictures
|11 декабря 2025
|Узбекистан
|16+
По сюжету, бывший пограничник Сергей Марков ищет… Читать дальше…