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Тропа гнева - Трейлер
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Тропа гнева

, 2025
Россия / боевик / 18+
Отставной пограничник отправляется в горы, чтобы отыскать дочь и сразиться с призраками прошлого
Трейлеры
Пойду 6
Не пойду 2
Постер фильма Тропа гнева
Пойду 6
Не пойду 2
Тропа гнева - Трейлер
Тропа гнева  Трейлер

О фильме

Пограничник в отставке Сергей Марков в поисках пропавшей дочери возвращается в Таджикистан, где он в молодости служил на границе. Чтобы вернуть дочь, ему предстоит распутать детективный, почти мистический клубок вопросов, столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно только вернувшись к началу — в горы.

В ролях

Максим Дрозд
Максим Дрозд
Анфиса Черных
Анфиса Черных
Павел Чинарев
Павел Чинарев
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 декабря 2025
Дата выхода
11 декабря 2025 Россия Ray of Sun Pictures
11 декабря 2025 Узбекистан 16+

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ

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Трейлеры фильма

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Тропа гнева - Трейлер
Тропа гнева Трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 20 июня 2026, 05:11
"Тропа гнева" - отечественный боевик 2025 года с Максимом Дроздом в главной роли.

По сюжету, бывший пограничник Сергей Марков ищет… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:53
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