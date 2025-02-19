Группа эко-активистов радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец, а ныне — простая мойщица окон - может спасти людей от гибели.
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