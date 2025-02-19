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Постер фильма Клинер
Постер фильма Клинер
Постер фильма Клинер
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
3 постера
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Киноафиша Фильмы Клинер

Клинер

Женская версия «Крепкого орешка»: мойщица окон против эко-террористов Cleaner 16+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 12
Не пойду 5

О фильме

Группа эко-активистов радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец, а ныне — простая мойщица окон - может спасти людей от гибели.
 

Клинер - дублированный трейлер
Клинер  дублированный трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 21 марта 2025
Премьера в мире 19 февраля 2025
Дата выхода
27 февраля 2025 Россия RWV Film
27 февраля 2025 Беларусь
7 мая 2025 Великобритания 15
27 февраля 2025 Израиль
19 февраля 2025 Индонезия 17+
27 февраля 2025 Казахстан
27 февраля 2025 Камбоджа
20 февраля 2025 Катар
27 февраля 2025 Кыргызстан 16+
21 февраля 2025 Литва
20 февраля 2025 ОАЭ 18TC
7 марта 2025 Румыния
21 февраля 2025 США
20 февраля 2025 Таиланд
27 февраля 2025 Узбекистан 18+
27 февраля 2025 Украина
19 февраля 2025 Филиппины
21 февраля 2025 Эстония
14 марта 2025 ЮАР
Бюджет 25 000 000 GBP
Сборы в мире $1 314 073
Производство Anton, Qwerty Films
Другие названия
Cleaner, Cleaner: Atentat la înălțime, Koristusekspert, Mirties gniaužtuose, Nagytakarítás, Sikoun Gavoha, Клинер, Клінер
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Мартин Кэмпбелл
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Рэй Фиарон
Rufus Jones
Ричард Хоуп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 27 голосов
5.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3394 В жанре «боевик»  734 В фильмах Великобритании  266
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Клинер
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Comon 11 марта 2025, 01:28
Второсортный дохлый боевичек в духе позднего Брюса Уиллиса, но уже здесь без него. Не знаю что здесь забыл Клайв Оуэн, снимается он очень мало и это… Читать дальше…
Владимир Морев 27 февраля 2025, 17:03
Крепкий оре... клинер
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25 февраля 2025 12:00
Дейзи Ридли противостоит террористам в трейлере боевика «Клинер»
Дейзи Ридли противостоит террористам в трейлере боевика «Клинер» Фильм в духе оригинального «Крепкого орешка».
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13 декабря 2024 16:05
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Клинер - дублированный трейлер
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