Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнётся с появлением родителей детёныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.
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