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«Беженцев эвакуируем или вакцинируем?» — богатенькие Леопольды точно не знают, за какие «добрые дела» они в ответе. А вообще их семье принадлежит крупная фармацевтическая компания. И прямо сейчас к ним в гости направляются слабохарактерный отец-адвокат Эллиот и его немного строптивая, но добросердечная дочь Ридли. Смертельно больной миллионер Оделл хочет пригласить Эллиота в совет директоров организации, так что ему важно познакомиться с ним и его Ридли поближе, а…