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Постер фильма Смерть единорога
Постер фильма Смерть единорога
Постер фильма Смерть единорога
Постер фильма Смерть единорога
Постер фильма Смерть единорога
Постер фильма Смерть единорога
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.9
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6 постеров
Пойду 52
Не пойду 8
Киноафиша Фильмы Смерть единорога

Смерть единорога

Отец и дочь сбивают на авто мифическое животное, навлекая на себя жестокую месть его сородичей Death of a Unicorne 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 52
Не пойду 8

О фильме

Ридли  вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнётся с появлением родителей детёныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.

Смерть единорога - дублированный трейлер 2
Смерть единорога  дублированный трейлер 2
Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 29 апреля 2025
Премьера в мире 8 марта 2025
Дата выхода
3 апреля 2025 Россия Вольга
3 апреля 2025 Австралия
3 апреля 2025 Азербайджан 18+
3 апреля 2025 Беларусь
9 апреля 2025 Бельгия 16
31 июля 2025 Бразилия 18
4 апреля 2025 Великобритания
1 мая 2025 Германия
4 апреля 2025 Ирландия 15A
10 апреля 2025 Италия
3 апреля 2025 Казахстан 18+
28 марта 2025 Канада
3 апреля 2025 Кыргызстан 16+
11 апреля 2025 Латвия N16
9 мая 2025 Литва
9 апреля 2025 Люксембург 16
5 июня 2025 Мексика
3 апреля 2025 Молдавия N 16
3 апреля 2025 Нидерланды
10 апреля 2025 Новая Зеландия R16
25 апреля 2025 Норвегия
27 марта 2025 Пуэрто-Рико R
28 марта 2025 США R
3 апреля 2025 Узбекистан 18+
16 мая 2025 Финляндия
9 мая 2025 Швеция 15
9 мая 2025 Эстония
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $16 413 285
Производство A24, Ley Line Entertainment, Monoceros Media
Другие названия
Death of a Unicorn, Смерть единорога, A Morte de um Unicórnio, La mort d'une licorne, La Muerte De Un Unicornio, Śmierć jednorożca, Ükssarviku surm, Смерть єдинорога
Режиссер
Алекс Шарфман
Алекс Шарфман
В ролях
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Теа Леони
Теа Леони
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Сунита Мани
Сунита Мани
Пол Радд
Пол Радд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 33 голоса
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2709 В жанре «комедия»  716 В жанре «ужасы»  244 В фильмах США  1658
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Смерть единорога
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Наша рецензия

«Беженцев эвакуируем или вакцинируем?» — богатенькие Леопольды точно не знают, за какие «добрые дела» они в ответе. А вообще их семье принадлежит крупная фармацевтическая компания. И прямо сейчас к ним в гости направляются слабохарактерный отец-адвокат Эллиот и его немного строптивая, но добросердечная дочь Ридли. Смертельно больной миллионер Оделл хочет пригласить Эллиота в совет директоров организации, так что ему важно познакомиться с ним и его Ридли поближе, а…
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Comon 3 апреля 2025, 23:34
Ха! Ортега есть, а Тима Бертона нет, странно. Но она и без него оказывается отлично справляется. Выглядит суперстильно надо признать, взгляд уже не… Читать дальше…
Анастасия Зинченко 5 апреля 2025, 07:05
Очень классный фильм мне понравился всем советую, я там успела и поплакать, и порадоваться, и посмеяться. Не знаю почему, но мне сказали, то что на… Читать дальше…
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11 марта 2025 14:37
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Дженна Ортега и Пол Радд сталкиваются с мифическим существом в трейлере фильма «Смерть единорога» Съемки прошли в Венгрии.
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