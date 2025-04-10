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Постер мультфильма Пираты опасного моря: Капитан Клык
Постер мультфильма Пираты опасного моря: Капитан Клык
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Пираты опасного моря: Капитан Клык

Пираты опасного моря: Капитан Клык

Благородные пираты противостоят коварной графине Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 10
Не пойду 2

О фильме

Лучшие друзья Рейвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки. Это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.

Пираты опасного моря: Капитан Клык - финальный дублированный трейлер
Пираты опасного моря: Капитан Клык  финальный дублированный трейлер
Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 8 мая 2025
Премьера в мире 10 апреля 2025
Дата выхода
10 апреля 2025 Россия Капелла Фильм
17 апреля 2025 Казахстан 6+
10 апреля 2025 Кыргызстан
5 сентября 2025 Латвия U
29 августа 2025 Литва V
8 мая 2025 Молдавия AG
11 июля 2025 Польша
9 мая 2025 Румыния
10 апреля 2025 Узбекистан 6+
Бюджет 38 000 000 NOK
Сборы в мире $2 242 928
Производство Qvisten Animation
Другие названия
Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral, Capitão Dentes-de-Sabre e a Condessa de Gral, Captain Sabertooth and the Countess of Grel, Kaptajn Sabeltand og grevinden af Gral, Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde, Kapten Saablihammas ja Greli krahvinna, Kapten Sabeltand och grevinnan av Gral, Kapten Sabre e a Conde de Gral, Kardfog kapitány és a kalózmentő akció, Królestwo Siedmiu Mórz, Пираты опасного моря. Капитан Клык, 疯狂海盗团2
Режиссер
Арье Аустнес
Япрак Морали
В ролях
Карре Хаген Сиднесс
Håvard Bakke
Нильс Йорген Каалстад
Йеппе Бек Лаурсен
Йеппе Бек Лаурсен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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Пираты опасного моря: Капитан Клык
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
azgza999g 21 апреля 2025, 16:35
Группа продлённого дня "МБОУ ЦО 1" благодарит отзывчивый персонал. Хороший мультфильм понравилось детям.
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:28
Рады, что просмотр вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
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5 марта 2025 15:50
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Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Пираты опасного моря: Капитан Клык - финальный дублированный трейлер
Пираты опасного моря: Капитан Клык Финальный дублированный трейлер
Пираты опасного моря: Капитан Клык - дублированный трейлер
Пираты опасного моря: Капитан Клык Дублированный трейлер
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