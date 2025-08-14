На высоте страха
Обнаружив сверхъестественный метеорит, девушка-геолог борется за выживание в суровой местности после крушения ее вертолета
The Occupant
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Грузия / Нидерланды
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
14 августа 2025
Дата выхода
|4 сентября 2025
|Россия
| СБ Фильм
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|14 августа 2025
|Казахстан
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|18+
Производство
Revolver Amsterdam, The Electric Shadow Company, 20 Steps Productions
Другие названия
The Occupant, В плену страха