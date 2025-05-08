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Постер фильма Большое смелое прекрасное приключение
Постер фильма Большое смелое прекрасное приключение
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Киноафиша Фильмы Большое смелое прекрасное приключение

Большое смелое прекрасное приключение

A Big, Bold, Beautiful Journey
Напомним о выходе в прокат
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Большое смелое прекрасное приключение - trailer
Большое смелое прекрасное приключение  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 мая 2025
Дата выхода
8 мая 2025 Австралия
18 сентября 2025 Бразилия
19 сентября 2025 Вьетнам
8 мая 2025 Германия
18 сентября 2025 Гонконг
18 сентября 2025 Доминиканская Республика
9 октября 2025 Израиль
9 мая 2025 Испания
9 октября 2025 Италия
19 сентября 2025 Канада
17 октября 2025 Латвия 12+
19 сентября 2025 Литва
18 сентября 2025 ОАЭ 18TC
19 сентября 2025 Пакистан
19 сентября 2025 Польша
9 мая 2025 США
16 октября 2025 Таиланд
9 мая 2025 Турция
18 сентября 2025 Украина
1 октября 2025 Франция
18 сентября 2025 Хорватия
Производство Columbia Pictures, Imperative Entertainment, 30WEST
Другие названия
A Big Bold Beautiful Journey, El gran viaje tu vida, A Grande Viagem da Sua Vida, Mágikus, merész, meseszép utazás, Pikk pöörane ja ilus teekond, Uma Grande, Corajosa e Bela Viagem, Un gran viaje atrevido y maravilloso, Wielka, odważna, piękna podróż, Большое смелое прекрасное приключение, 奇幻導航
Режиссер
Когонада
Когонада
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
Джоди Тёрнер-Смит
Джоди Тёрнер-Смит
Лили Рэйб
Лили Рэйб
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Новости о фильме
Марго Робби и Колин Фаррелл странствуют по памяти в трейлере фильма «Большое смелое прекрасное приключение»
Марго Робби и Колин Фаррелл странствуют по памяти в трейлере фильма «Большое смелое прекрасное приключение» Вдохновляющее кино о переосмыслении жизни и родственности душ.
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3 июня 2025 16:55
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Большое смелое прекрасное приключение - trailer
Большое смелое прекрасное приключение Trailer
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