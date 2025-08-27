Хэнк Томпсон — бывшая звезда школьной бейсбольной команды, который больше не может играть, но в остальном у него всё вроде бы неплохо: любимая девушка, работа барменом в нью-йоркской забегаловке и его любимая команда неожиданно начинает путь к победе в чемпионате.

Когда его сосед-панк Расс просит присмотреть за котом на пару дней, Хэнк внезапно оказывается втянут в сумасшедшую историю с участием разных банд гангстеров. Все они что-то от него хотят — вот только сам Хэнк не понимает, что именно. Пытаясь вырваться из этой ловушки, Хэнку придётся проявить всю свою находчивость, чтобы продержаться в живых достаточно долго, чтобы понять, в чём же дело.