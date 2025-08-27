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Постер фильма Пойман с поличным
Постер фильма Пойман с поличным
Постер фильма Пойман с поличным
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Киноафиша Фильмы Пойман с поличным

Пойман с поличным

Caught Stealing
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Хэнк Томпсон — бывшая звезда школьной бейсбольной команды, который больше не может играть, но в остальном у него всё вроде бы неплохо: любимая девушка, работа барменом в нью-йоркской забегаловке и его любимая команда неожиданно начинает путь к победе в чемпионате.

Когда его сосед-панк Расс просит присмотреть за котом на пару дней, Хэнк внезапно оказывается втянут в сумасшедшую историю с участием разных банд гангстеров. Все они что-то от него хотят — вот только сам Хэнк не понимает, что именно. Пытаясь вырваться из этой ловушки, Хэнку придётся проявить всю свою находчивость, чтобы продержаться в живых достаточно долго, чтобы понять, в чём же дело.

Пойман с поличным - trailer
Пойман с поличным  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 августа 2025
Дата выхода
28 августа 2025 Австралия
28 августа 2025 Американские Виргинские острова
29 августа 2025 Болгария
28 августа 2025 Бразилия
29 августа 2025 Великобритания
28 августа 2025 Германия
28 августа 2025 Гонконг
2 октября 2025 Доминиканская Республика
28 августа 2025 Израиль
29 августа 2025 Испания
28 августа 2025 Кыргызстан 16+
29 августа 2025 Латвия (none)
29 августа 2025 Литва
2 октября 2025 Мексика
28 августа 2025 Нидерланды
28 августа 2025 ОАЭ 18TC
29 августа 2025 Польша
28 августа 2025 Пуэрто-Рико
29 августа 2025 США
13 ноября 2025 Сингапур
30 октября 2025 Таиланд
29 августа 2025 Турция
29 августа 2025 Украина
27 августа 2025 Филиппины
29 августа 2025 Финляндия
27 августа 2025 Франция
28 августа 2025 Хорватия
Производство Columbia Pictures, Protozoa Pictures
Другие названия
Caught Stealing, Apanhado a Roubar, Bala perdida, Dopaden při činu, Ladrões, Rajtakapva, Suçüstü, Złodziej z przypadku, Пойман с поличным, 偷天盜日
Режиссер
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
В ролях
Остин Батлер
Остин Батлер
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Д’Фарао Ун-А-Тай
Д’Фарао Ун-А-Тай
Мэтт Смит
Мэтт Смит
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Новости о фильме
Остин Батлер отбивается от бандитов в трейлере веселого триллера «Пойман с поличным»
Остин Батлер отбивается от бандитов в трейлере веселого триллера «Пойман с поличным» В фильме снялись Никита Кукушкин и Юрий Колокольников.
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21 мая 2025 16:40
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