Хэнк Томпсон — бывшая звезда школьной бейсбольной команды, который больше не может играть, но в остальном у него всё вроде бы неплохо: любимая девушка, работа барменом в нью-йоркской забегаловке и его любимая команда неожиданно начинает путь к победе в чемпионате.
Когда его сосед-панк Расс просит присмотреть за котом на пару дней, Хэнк внезапно оказывается втянут в сумасшедшую историю с участием разных банд гангстеров. Все они что-то от него хотят — вот только сам Хэнк не понимает, что именно. Пытаясь вырваться из этой ловушки, Хэнку придётся проявить всю свою находчивость, чтобы продержаться в живых достаточно долго, чтобы понять, в чём же дело.
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