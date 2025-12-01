Меню
Тихая ночь, смертельная ночь

Silent Night, Deadly Night 18+
Страна США / Канада
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 декабря 2025
Дата выхода
11 декабря 2025 Россия Вольга
Производство Bear Paw Studio, BondIt Media Capital, Buffalo 8 Productions
Другие названия
Silent Night, Deadly Night, Cicha noc, śmiertelna noc, Natal Sangrento, Тихая ночь, смертельная ночь
Режиссер
Майк П. Нельсон
Майк П. Нельсон
В ролях
Роэн Кэмпбелл
Роэн Кэмпбелл
Руби Модин
Руби Модин
Дэвид Браун
Дэвид Браун
Марк Эчисон
Эрик Атхавале
Эрик Атхавале
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
