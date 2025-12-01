Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Фильмы
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
Silent Night, Deadly Night
18+
ужасы
Страна
США / Канада
Год выпуска
2025
Премьера в мире
11 декабря 2025
Дата выхода
11 декабря 2025
Россия
Вольга
Производство
Bear Paw Studio, BondIt Media Capital, Buffalo 8 Productions
Другие названия
Silent Night, Deadly Night, Cicha noc, śmiertelna noc, Natal Sangrento, Тихая ночь, смертельная ночь
Режиссер
Майк П. Нельсон
В ролях
Роэн Кэмпбелл
Руби Модин
Дэвид Браун
Марк Эчисон
Эрик Атхавале
Рейтинг фильма
0.0
0
голосов
