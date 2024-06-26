Миссия невыполнима 8, 2023

«Миссия невыполнима 8» — прямой сиквел, в котором подразделение Итана Ханта (Том Круз) продолжает сражаться с международным терроризмом. Несмотря на поимку важных представителей группировки, главарь организации по-прежнему на свободе. А это значит, что впереди шпионов ждет новое испытание, которое поставит в затяжной войне финальную точку. Заручившись поддержкой МИ6, американские агенты вступают в схватку за будущее всего человечества.

Итан Хант — лидер засекреченного отряда, известного под кодовым названием «Миссия невыполнима». В его состав входят профессионалы с богатым опытом, способные проникнуть незамеченными в самые охраняемые помещения мира. Бенджи Данн (Саймон Пегг) — технический специалист, работающий в поле с момента победы над преступным гением Оуэном Дэвианом. Лютер Стикелл (Винг Реймз) — хакер, неоднократно доказывавший свою преданность Ханту. Вместе они прошли через десятки заданий, но главное еще впереди. Объединившись с Ильзой Фауст (Ребекка Фергюсон), действующей на стороне Ханта после их совместной битвы с «Синдикатом», суперагенты идут по следу неуловимого террориста (Эсай Моралес), под контролем которого сотни наемников, готовых к выполнению любых поручений.

Кроме того, у кормушки бандита находятся высокопоставленные чиновники США и Англии. Таким образом, Итан и его друзья могут рассчитывать исключительно на собственные силы. Путешествуя по крупнейшим городам планеты, они пытаются предотвратить очередную атаку, в результате которой пострадают миллионы ни в чем не повинных людей.