Миссия невыполнима 8, 2023

«Миссия невыполнима 8» — прямой сиквел, в котором подразделение Итана Ханта (Том Круз) продолжает сражаться с международным терроризмом. Несмотря на поимку важных представителей группировки, главарь организации по-прежнему на свободе. А это значит, что впереди шпионов ждет новое испытание, которое поставит в затяжной войне финальную точку. Заручившись поддержкой МИ6, американские агенты вступают в схватку за будущее всего человечества.
Итан Хант — лидер засекреченного отряда, известного под кодовым названием «Миссия невыполнима». В его состав входят профессионалы с богатым опытом, способные проникнуть незамеченными в самые охраняемые помещения мира. Бенджи Данн (Саймон Пегг) — технический специалист, работающий в поле с момента победы над преступным гением Оуэном Дэвианом. Лютер Стикелл (Винг Реймз) — хакер, неоднократно доказывавший свою преданность Ханту. Вместе они прошли через десятки заданий, но главное еще впереди. Объединившись с Ильзой Фауст (Ребекка Фергюсон), действующей на стороне Ханта после их совместной битвы с «Синдикатом», суперагенты идут по следу неуловимого террориста (Эсай Моралес), под контролем которого сотни наемников, готовых к выполнению любых поручений.
Кроме того, у кормушки бандита находятся высокопоставленные чиновники США и Англии. Таким образом, Итан и его друзья могут рассчитывать исключительно на собственные силы. Путешествуя по крупнейшим городам планеты, они пытаются предотвратить очередную атаку, в результате которой пострадают миллионы ни в чем не повинных людей.
Восьмая часть серии «Миссия Невыполнима» была анонсирована одновременно с седьмой, а съемки проходили параллельно. Сюжетно они образуют полноценную дилогию с новым злодеем в исполнении Эсая Моралеса. Также к актерскому составу франшизы присоединились Николас Холт, Пом Клементьефф и Шей Уигэм. Детали персонажей, сыгранных актерами, не раскрываются.
Оскороносный режиссер Кристофер МакКуорри вернулся к франшизе в четвертый раз. Кроме того, он самостоятельно написал оригинальный сценарий. В общей сложности постановщик работает с Томом Крузом уже над пятым фильмом кряду. Впервые их сотрудничество состоялось на съемочной площадке другого успешного боевика «Джек Ричер».
Продюсерами восьмой части традиционно выступили Джей Джей Абрамс, Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг и Том Круз, партнерство которых началось на «Племени изгоев».
Съемочный процесс стартовал 20 февраля 2020 года в Венеции, но был прерван ввиду повсеместного распространения коронавирусной инфекции. Работа возобновилась в сентябре, однако уже через полтора месяца производство остановилось во второй раз из-за положительных тестов на COVID-19 сразу нескольких участников. Съемки продолжились спустя неделю.
В декабре на просторах глобальной сети появилась аудиозапись, в которой Том Круз отчитывает съемочную бригаду за несоблюдение протоколов COVID-19 на площадке. Несмотря на грубую форму, которую пользователи интернета в шутку сравнили с продюсером Лесом Гроссманом из «Солдатов неудачи», действия Круза вызвали преимущественно благоприятную реакцию.