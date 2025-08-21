Девочка Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Но есть причина, по которой героине придется не просто на своем пути к победе. Ее партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник. Но не все разделяют их желание танцевать вместе, так как перед финалом конкурса весь мир узнает главную тайну Варвары, которая идет вразрез привычным нормам для танцовщиков и подготовит деткам совсем не детские проблемы.
|21 августа 2025
|Россия
|КАРО Премьер