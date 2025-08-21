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Ритмы мечты

6+
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О фильме

Девочка Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Но есть причина, по которой героине придется не просто на своем пути к победе. Ее партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник. Но не все разделяют их желание танцевать вместе, так как перед финалом конкурса весь мир узнает главную тайну Варвары, которая идет вразрез привычным нормам для танцовщиков и подготовит деткам совсем не детские проблемы.

Ритмы мечты - трейлер
Ритмы мечты  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 21 августа 2025
Дата выхода
21 августа 2025 Россия КАРО Премьер
Производство MenyaiKING
Другие названия
Ritmy mechty, Прикосновение, Ритмы мечты
Режиссер
Ирина Боровская
В ролях
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Алиса Меняйкина
Матвей Кулагин
Эдуард Меняйкин
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29 мая 2025 14:32
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