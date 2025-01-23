Ночной кошмар Питера Пэна в Неверленде,

В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия».
|27 марта 2025
|Россия
|Наше кино
|28 февраля 2025
|Австралия
|20 марта 2025
|Аргентина
|+13
|26 февраля 2025
|Бельгия
|28 февраля 2025
|Болгария
|24 февраля 2025
|Великобритания
|18
|13 марта 2025
|Венесуэла
|17 апреля 2025
|Гватемала
|17 апреля 2025
|Доминиканская Республика
|7 февраля 2025
|Испания
|27 марта 2025
|Казахстан
|18+
|3 апреля 2025
|Колумбия
|27 марта 2025
|Кыргызстан
|16+
|27 марта 2025
|Мексика
|6 февраля 2025
|Нидерланды
|18
|23 января 2025
|ОАЭ
|18TC
|24 февраля 2025
|Пакистан
|6 февраля 2025
|Перу
|27 февраля 2025
|Тайвань
|7 марта 2025
|Турция
|27 марта 2025
|Узбекистан
|18+
|20 марта 2025
|Уругвай
|5 февраля 2025
|Филиппины
|20 марта 2025
|Чили
«Питер Пэн. Кошмар в Нетландии» — третья часть вселенной «Twisted Childhood Nightmares».