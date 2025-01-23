Ночной кошмар Питера Пэна в Неверленде,

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Постер фильма Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
5.8
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
5.8

Питер Пэн. Кошмар в Нетландии

, 2025
Peter Pan's Neverland Nightmare
Великобритания / ужасы / 18+
Маньяк похищает детей для своей собственной Нетландии
Трейлеры
Пойду 43
Не пойду 12
Постер фильма Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
5.8
Пойду 43
Не пойду 12
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии - Дублированный трейлер
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии  Дублированный трейлер

О фильме

В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия».

В ролях

Меган Пласито
Меган Пласито
Wendy Darling
Мартин Портлок
Peter Pan
Кит Грин
Tinker Bell
Питер ДеСоуза-Фейхони
Питер ДеСоуза-Фейхони
Michael Darling
Тереза Бенхем
Mary
Olumide Olorunfemi
Tiger Lily
Campbell Wallace
John Darling
Николас Вудесон
Николас Вудесон
Steven
Hardy Yusuf
Joey
Harry Whitfield
Hook
Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, Скотт Чэмберс
Сценарист Рис Фрейк-Уотерфилд, Скотт Чэмберс, Джеймс Мэтью Барри
Композитор Greg Birkumshaw
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 18 марта 2025
Премьера в мире 23 января 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Россия Наше кино
28 февраля 2025 Австралия
20 марта 2025 Аргентина +13
26 февраля 2025 Бельгия
28 февраля 2025 Болгария
24 февраля 2025 Великобритания 18
13 марта 2025 Венесуэла
17 апреля 2025 Гватемала
17 апреля 2025 Доминиканская Республика
7 февраля 2025 Испания
27 марта 2025 Казахстан 18+
3 апреля 2025 Колумбия
27 марта 2025 Кыргызстан 16+
27 марта 2025 Мексика
6 февраля 2025 Нидерланды 18
23 января 2025 ОАЭ 18TC
24 февраля 2025 Пакистан
6 февраля 2025 Перу
27 февраля 2025 Тайвань
7 марта 2025 Турция
27 марта 2025 Узбекистан 18+
20 марта 2025 Уругвай
5 февраля 2025 Филиппины
20 марта 2025 Чили

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 315 000 GBP
Сборы в мире $1 561 361
Производство ITN Studios, Iconic Events Releasing, Jagged Edge Productions
Другие названия
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 26 голосов
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3433 В жанре «ужасы»  384 В фильмах Великобритании  265 В фильмах 2025 года  173
Обновлено 15 июня 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии - Дублированный трейлер
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии Дублированный трейлер
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии - Трейлер
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Comon 3 апреля 2025, 20:24
Полная закомплексованная бредятина, пытаются используя внешние атрибуты ранее удачных фильмов типа Крика и прочих маньяков - создать нечто похожее со… Читать дальше…
Andrew ๖ۣۣۜDingo 11 июня 2025, 22:09
Шлак! Полный шлак! Так профукать потенциал, это надо постараться. Крайне не рекомендую это смотреть.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Питер Пэн. Кошмар в Нетландии - смотреть в онлайн-кинотеатре

Питер Пэн. Кошмар в Нетландии

Новости о фильме

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