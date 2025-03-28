Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Экзорцизм: Хроники
1 постер
Пойду 1
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Экзорцизм: Хроники

Экзорцизм: Хроники

Toemalog
Напомним о выходе в прокат
Пойду 1
Не пойду 3
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 28 марта 2025
Дата выхода
7 августа 2025 Россия
28 марта 2025 Болгария
Сборы в мире $3 358 770
Производство Locus
Другие названия
Toemalog, Exorcism Chronicles: The Beginning, Crônicas de Exorcismo - O Início, Crónicas de Exorcismo: El Comienzo, Eksortsismi kroonikad: algus, Exorcism Chronicles: Başlangıç, Trừ Tà Ký: Khởi Nguyên Hắc Ám, Экзорцизм: Хроники, 驅魔編年史：起源之戰
Режиссер
Kim Dong-Chul
В ролях
Нам До-хён
Choi Han
Kim Yeonwoo
Chung Yuchung
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше