Экзорцизм: Хроники
Toemalog
Напомним о выходе в прокат
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
28 марта 2025
Дата выхода
|7 августа 2025
|Россия
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|28 марта 2025
|Болгария
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Сборы в мире
$3 358 770
Производство
Locus
Другие названия
Toemalog, Exorcism Chronicles: The Beginning, Crônicas de Exorcismo - O Início, Crónicas de Exorcismo: El Comienzo, Eksortsismi kroonikad: algus, Exorcism Chronicles: Başlangıç, Trừ Tà Ký: Khởi Nguyên Hắc Ám, Экзорцизм: Хроники, 驅魔編年史：起源之戰