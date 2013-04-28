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Сад изящных слов Сад изящных слов
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Koto no ha no niwa

Сад изящных слов, 2013

2013 / Япония
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

15-летний Такао мечтает стать дизайнером обуви, но его родственники считают это занятие крайне несерьезным. Не найдя понимания у окружающих, юноша часто уединяется в парке, чтобы в тишине создавать эскизы. Однажды его одиночество нарушает девушка по имени Юкино. Беседовать с новой знакомой оказывается настоящим удовольствием, вот только почему-то появляется она всегда в дождливую погоду. Когда сезон дождей начинает подходить к концу, Такао понимает, что влюбился в девушку и не хочет ее терять...

  • По словам режиссера и сценариста Макото Синкая, центральной темой мультфильма является одиночество. Источником вдохновения для него послужила антология японской поэзии “Манъёсю”, в котором любовь обозначается словом koi (кой), что означает “одинокая грусть”.
  • В 2016 году на экраны вышел еще один мультфильм Макото Синкая “Твое имя”. В одной из его сцен в качестве эпизодического персонажа появляется Юкино. 
  • “Сад изящных слов” также является данью любви и восхищения городу Токио. Перед началом работы Макото Синкай сделал несколько тысяч фотографий города, которые в дальнейшем послужили референсами для пейзажей в мультфильме. 
  • В интерпретации Макото Синкая дождь в мультфильме - аналог любви, ведь ни то, ни другое не подчиняется воле человека.

Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты — посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви — повторяются снова и снова… правда, только в ненастные дни. Сердца героев начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей…

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 31 мая 2013
Премьера в мире 28 апреля 2013
Возраст 12+
Прокатчик Reanimedia
Режиссер
Макото Синкай
Макото Синкай
В ролях
Ирино Мию
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Фуми Хирано
Гоу Маэда
Юка Тэрасаки
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сад изящных слов 2 постера
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Сад изящных слов

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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающая анимация. В самом начале, когда пошли первые кадры со струями дождя, я подумала, что ошиблась, что фильм игровой. Как капли ударялись о… Читать дальше…
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14 голосов
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