Сад изящных слов, 2013

15-летний Такао мечтает стать дизайнером обуви, но его родственники считают это занятие крайне несерьезным. Не найдя понимания у окружающих, юноша часто уединяется в парке, чтобы в тишине создавать эскизы. Однажды его одиночество нарушает девушка по имени Юкино. Беседовать с новой знакомой оказывается настоящим удовольствием, вот только почему-то появляется она всегда в дождливую погоду. Когда сезон дождей начинает подходить к концу, Такао понимает, что влюбился в девушку и не хочет ее терять...
Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты — посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви — повторяются снова и снова… правда, только в ненастные дни. Сердца героев начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей…