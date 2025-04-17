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Постер фильма Заклятье. Кровь экзорциста
Постер фильма Заклятье. Кровь экзорциста
Рейтинги
4.3 Рейтинг IMDb: 4.6
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Киноафиша Фильмы Заклятье. Кровь экзорциста

Заклятье. Кровь экзорциста

The Crucifix: Blood of the Exorcist 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Сара и Фергюс переезжают на дикое побережье Шотландии, чтобы начать свою жизнь сначала, после трагической гибели их маленького сына. Фергюс ведет блог о раскопках древних захоронений. Он находит и выкапывает череп викинга, тем самым невольно высвобождая злого духа, который дремал веками. Дух викинга вселяется в Сару, она становится одержимой, и Фергюс зовет местного священника, чтобы тот помог Саре и провел обряд экзорцизма, однако обряд не помогает. Фергюсу приходится обратиться к Мунго, местному жителю, хорошо знающему легенды средневековья, с просьбой помочь ему сразиться с жестоким духом, вселившимся в его жену.

Заклятье. Кровь экзорциста - дублированный трейлер
Заклятье. Кровь экзорциста  дублированный трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 апреля 2025
Дата выхода
14 августа 2025 Россия Ракета Релизинг
17 апреля 2025 ОАЭ 18TC
Бюджет 100 000 GBP
Сборы в мире $82 873
Производство Equalize Entertainment
Другие названия
The Crucifix: Blood of the Exorcist, Crucifijo: Sangre del Exorcista, El crucifijo: sangre del exorcista, La Sangre Del Exorcista, The Crucifix, Заклятье. Кровь экзорциста
Режиссер
Стивен Роач
В ролях
Hannaj Bang Bendz
Alex Walton
Николас Энскомб
Николас Энскомб
Дин Килбей
Julie Martis
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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Заклятье. Кровь экзорциста - дублированный трейлер
Заклятье. Кровь экзорциста Дублированный трейлер
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