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Киноафиша Фильмы Загадочное убийство Белль

Загадочное убийство Белль

Во французской провинции происходит убийство красавицы. Детективный триллер с Шарлоттой Генсбур и Гийомом Кане Belle 18+
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О фильме

Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и её невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.

Загадочное убийство Белль - дублированный трейлер
Загадочное убийство Белль  дублированный трейлер
Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 15 мая 2025
Дата выхода
15 мая 2025 Россия Синемапарк
15 мая 2025 Казахстан 18+
15 мая 2025 Узбекистан
Сборы в мире $471 460
Производство Macassar Productions, Ciné@, Prod Lab
Другие названия
Belle, A Morte de Belle, Bella'nın Ölümü, Il caso Belle Steiner, Загадочное убийство Белль
Режиссер
Бенуа Жако
Бенуа Жако
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Гийом Кане
Гийом Кане
Патрик Декамп
Патрик Декамп
Жереми Ковийо
Анне-Лизе Хаймбургер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
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Загадочное убийство Белль

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Загадочное убийство Белль - дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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