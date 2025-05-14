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Киноафиша Фильмы Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле

Концертный фильм k-pop группы ATEEZ Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas 12+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Монументальное мировое турне группы ATEEZ стартовавшее в Сеуле в январе 2024 года, Towards the Light: Will to Power, зажгло неудержимой энергией Японию, Северную Америку, Европу и ее пределы. Теперь, эта захватывающая энергия возвращается, возрождённой на большом экране. От таких мощных выступлений с хитами “The Real”, “Crazy Form”, “Say My Name” и “Guerilla” до завораживающих юнитов и сольных выступлений артистов, демонстрирующих свой уникальный цвет, энергия ATEEZ захватывает все кинотеатры.

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле - трейлер с русскими субтитрами
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле  трейлер с русскими субтитрами
Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 14 мая 2025
Дата выхода
4 июня 2025 Россия CoolConnections
14 мая 2025 Казахстан 12+
14 мая 2025 Кыргызстан 12+
14 мая 2025 Латвия N12
14 мая 2025 Молдавия AG
14 мая 2025 Польша
Бюджет 0 JPY
Сборы в мире $687 396
Другие названия
Ateez World Tour: Towards the Light - Will to Power, Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Japan, ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT：WILL TO POWER] IN CINEMAS, Ateez World Tour Hacia la Luz: Voluntad de poder en cines, Ateez World Tour: Towards the Light - Will to Power nos Cinemas
В ролях
Ateez
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.1
Оцените 30 голосов
8.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2 В жанре «музыка»  1 В фильмах Южной Кореи  1
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 5 июня 2025, 00:30
Мне всё понравилось, качество супер. Кто сходил я рада за Вас, так как эмоции били через край❤️
kata2005terpugova 6 июня 2025, 08:32
Есть кто пойдёт 8 числа в кинотеатр Россия?
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле - трейлер с русскими субтитрами
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле Трейлер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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