Монументальное мировое турне группы ATEEZ стартовавшее в Сеуле в январе 2024 года, Towards the Light: Will to Power, зажгло неудержимой энергией Японию, Северную Америку, Европу и ее пределы. Теперь, эта захватывающая энергия возвращается, возрождённой на большом экране. От таких мощных выступлений с хитами “The Real”, “Crazy Form”, “Say My Name” и “Guerilla” до завораживающих юнитов и сольных выступлений артистов, демонстрирующих свой уникальный цвет, энергия ATEEZ захватывает все кинотеатры.
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