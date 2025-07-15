Когда пятеро друзей по неосторожности становятся виновниками смертельной автомобильной аварии, они решают скрыть своё участие и заключают между собой договор хранить это в тайне, чтобы избежать последствий. Однако год спустя прошлое настигает их, и им приходится столкнуться с ужасающей истиной: кто-то знает, что они сделали прошлым летом… и жаждет мести. Один за другим друзья становятся жертвами таинственного преследователя, и вскоре выясняется, что подобное уже происходило раньше. В поисках спасения они обращаются за помощью к двум выжившим участникам легендарной резни в Саутпорте 1997 года.
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