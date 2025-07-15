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Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Постер фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
10 постеров
Билеты от 340 ₽
Пойду 18
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Группу друзей настигает таинственный мститель. Легаси-сиквел знаменитого слэшера 1997 года I Know What You Did Last Summer 18+
Билеты от 340 ₽
Пойду 18
Не пойду 3

О фильме

Когда пятеро друзей по неосторожности становятся виновниками смертельной автомобильной аварии, они решают скрыть своё участие и заключают между собой договор хранить это в тайне, чтобы избежать последствий. Однако год спустя прошлое настигает их, и им приходится столкнуться с ужасающей истиной: кто-то знает, что они сделали прошлым летом… и жаждет мести. Один за другим друзья становятся жертвами таинственного преследователя, и вскоре выясняется, что подобное уже происходило раньше. В поисках спасения они обращаются за помощью к двум выжившим участникам легендарной резни в Саутпорте 1997 года.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 июля 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Россия
17 июля 2025 Австралия
17 июля 2025 Аргентина +13
18 июля 2025 Болгария
17 июля 2025 Бразилия
18 июля 2025 Великобритания
17 июля 2025 Венгрия 18
18 июля 2025 Вьетнам
17 июля 2025 Гватемала
17 июля 2025 Германия
17 июля 2025 Гонконг
17 июля 2025 Греция
17 июля 2025 Грузия R
17 июля 2025 Доминиканская Республика
17 июля 2025 Израиль
16 июля 2025 Индонезия 17+
18 июля 2025 Ирландия 15A
17 июля 2025 Исландия Unrated
18 июля 2025 Испания
16 июля 2025 Италия
17 июля 2025 Казахстан 18+
18 июля 2025 Канада 14A
17 июля 2025 Катар
17 июля 2025 Колумбия
17 июля 2025 Кыргызстан 16+
18 июля 2025 Латвия (none)
18 июля 2025 Литва N
17 июля 2025 Макао C
17 июля 2025 Мексика
24 июля 2025 Молдавия N 16
17 июля 2025 Нидерланды 16
17 июля 2025 ОАЭ 18TC
17 июля 2025 Перу
18 июля 2025 Польша
17 июля 2025 Пуэрто-Рико R
18 июля 2025 Румыния
18 июля 2025 США
31 июля 2025 Сингапур
17 июля 2025 Словакия 15
31 июля 2025 Таиланд
18 июля 2025 Турция
17 июля 2025 Узбекистан
17 июля 2025 Украина
30 июля 2025 Филиппины
18 июля 2025 Финляндия
23 июля 2025 Франция
17 июля 2025 Хорватия
17 июля 2025 Чехия
17 июля 2025 Чили 14
18 июля 2025 Швеция 15
18 июля 2025 Эстония
18 июля 2025 ЮАР
Сборы в мире $5 850 000
Производство Columbia Pictures, The South Australian Film Corporation, Canada Audio Visual Tax Credit
Другие названия
I Know What You Did Last Summer, Sé lo que hicieron el verano pasado, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Souviens-toi... l'été dernier, Я знаю, что вы сделали прошлым летом, Eelmise suve saladus, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, I Know What You Did Last Summer Sequel/Sony Project, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 4, Koszmar minionego lata, Mùa Hè Kinh Hãi, Sé lo que hicisteis el último verano, Sei o Que Fizeste no Verão Passado, So cosa hai fatto, Știu ce ai făcut vara trecută, Știu ce-ai făcut astă-vară, Tiedän mitä teit viime kesänä, Tudom, mit tettél tavaly nyáron, Ξέρω τι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι, Знам шта сте радили прошлог лета, 是誰搞的鬼, 舊年暑假搞乜鬼
Режиссер
Дженн Робинсон
Elisha Christian
В ролях
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Мэдлин Клайн
Мэдлин Клайн
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
20:10 от 690 ₽ 22:30 от 690 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
21:15 от 450 ₽ 23:20 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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Новости о фильме
Мэдлин Клайн спасается от серийного убийцы в трейлере ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Мэдлин Клайн спасается от серийного убийцы в трейлере ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Режиссер обещает, что эта часть будет «более брутальной», чем предшествующие.
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23 апреля 2025 17:12
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Я знаю, что вы сделали прошлым летом Дублированный трейлер
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Я знаю, что вы сделали прошлым летом Trailer 2
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Кадры из фильма

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
20:10 от 690 ₽ 22:30 от 690 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
21:15 от 450 ₽ 23:20 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
18:55 от 750 ₽ 21:10 от 750 ₽ 01:20 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
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