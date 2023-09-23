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Постер фильма Семь вуалей
6.1
Семь вуалей - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Семь вуалей
6.1

Семь вуалей

, 2023
Seven Veils
Канада / драма / 18+
Постановка «Саломеи» пробуждает болезненные воспоминания режиссёра
Трейлеры
Постер фильма Семь вуалей
6.1
Семь вуалей - Дублированный трейлер
Семь вуалей  Дублированный трейлер

О фильме

Молодому театральному режиссеру Джанин поручают возродить самую известную постановку своего бывшего наставника — оперу «Саломея». Но постепенно она погружается в воспоминания о своем прошлом, которые грозят перевернуть её тщательно выстроенный мир.

В ролях

Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Jeanine
Ребекка Лиддьярд
Ребекка Лиддьярд
Clea
Дуглас Смит
Дуглас Смит
Luke
Марк О’Брайэн
Марк О’Брайэн
Райан МакДональд
Джои Клейн
Джои Клейн
Майкл Шод
Карита Маттила
Амбур Коса
Salome
Амбур Коса
Salome
Vinessa Antoine
Rachel
Rachael Kerr
Rehearsal Piano Player
Режиссер Атом Эгоян
Сценарист Атом Эгоян
Композитор Майкл Данна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 апреля 2025
Премьера в мире 23 сентября 2023
Дата выхода
13 марта 2025 Россия Парадиз
9 мая 2024 Азербайджан
7 апреля 2025 Дания
22 февраля 2024 Испания 12
27 марта 2025 Казахстан 18+
7 марта 2025 Канада
9 мая 2024 Кыргызстан
9 мая 2024 Молдавия
7 марта 2025 США
9 мая 2024 Таджикистан
13 марта 2025 Таиланд
16 мая 2025 Турция
13 марта 2025 Узбекистан 18+
22 февраля 2024 Франция 12
14 мая 2025 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $157 313
Производство Rhombus Media, Ego Film Arts, Téléfilm Canada
Другие названия
Seven Veils, L'ultima danza di Salomè, Seitse loori, Sept voiles, Sete Véus, Siedem zasłon, Yedi Tül, Επτά πέπλα, Семь вуалей, 莎樂美

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 3 марта 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Семь вуалей - Дублированный трейлер
Семь вуалей Дублированный трейлер
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Семь вуалей

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