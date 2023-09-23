Молодому театральному режиссеру Джанин поручают возродить самую известную постановку своего бывшего наставника — оперу «Саломея». Но постепенно она погружается в воспоминания о своем прошлом, которые грозят перевернуть её тщательно выстроенный мир.
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