Наша рецензия

Мишель (Франк Дюбоск) и Кати (Лор Калами) — типичная сварливая парочка средних лет. Он недалеко молчалив. Она образцово ворчлива и готова пилить его с тем же с усердием, с каким расправляется с елками, которые они продают. Их бесславный союз скрепляет недалекий сынишка Дуду, который к молчаливости отца добавляет еще и тупоумную угрюмость. Живут они в холодном доме посреди горного леса. Денег не хватает даже на газовое отопление, зато долгов у них предостаточно. На горизонте маячит…