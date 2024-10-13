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Постер фильма Как заработать на убийстве
Постер фильма Как заработать на убийстве
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Как заработать на убийстве

Как заработать на убийстве

Отчужденные супруги обнаруживают кучу денег и два трупа. Черная комедия в духе «Фарго» Un ours dans le Jura 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 5
Не пойду 4

О фильме

Жизнь супругов Мишель и Кэти давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.

Как заработать на убийстве - дублированный трейлер
Как заработать на убийстве  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 мая 2025
Премьера в мире 13 октября 2024
Дата выхода
15 мая 2025 Россия RWV Film
6 ноября 2025 Германия
15 августа 2025 Испания
15 мая 2025 Казахстан 18+
15 мая 2025 Кыргызстан 16+
10 января 2025 Румыния
11 апреля 2025 Тайвань
15 мая 2025 Узбекистан 18+
10 апреля 2025 Украина
1 января 2025 Франция
1 января 2025 Швейцария 12
Сборы в мире $10 922 110
Производство Gaumont, Pour Toi Public Productions, France 2 Cinéma
Другие названия
Un ours dans le Jura, How to Make a Killing, Como Matar e Ganhar, Cum să (nu) ascunzi o crimă, Un oso en el Jura, Как заработать на убийстве, 熊熊殺人出代誌
Режиссер
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
В ролях
Лор Калами
Лор Калами
Жозефин де Мо
Жозефин де Мо
Эммануэль Дево
Эммануэль Дево
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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Наша рецензия

Мишель (Франк Дюбоск) и Кати (Лор Калами) — типичная сварливая парочка средних лет. Он недалеко молчалив. Она образцово ворчлива и готова пилить его с тем же с усердием, с каким расправляется с елками, которые они продают. Их бесславный союз скрепляет недалекий сынишка Дуду, который к молчаливости отца добавляет еще и тупоумную угрюмость. Живут они в холодном доме посреди горного леса. Денег не хватает даже на газовое отопление, зато долгов у них предостаточно. На горизонте маячит…
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Как заработать на убийстве - дублированный трейлер
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