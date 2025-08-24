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Киноафиша Фильмы Родственные души

Родственные души

Nonostante 18+
Билеты от 800 ₽

О фильме

Госпитализированный мужчина средних лет достаточно быстро идёт на поправку под присмотром медиков, но не спешит покидать стены клиники, ведь тут, вдали от житейских проблем всякого рода, тихо и спокойно. В то же время по соседству с ним оказывается странная взбалмошная особа, не намеренная соблюдать внутрибольничные правила.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Сборы в мире $50 365
Производство HT Film, Rai Cinema, Damocle
Другие названия
Nonostante, Feeling Better, Notwithstanding, Pomimo, Родственные души, 儘管去愛
Режиссер
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
В ролях
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Долорес Фонци
Лино Муселла
Лино Муселла
Джорджо Монтанини
Джастин Коровкин
Джастин Коровкин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:00 от 800 ₽
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«Родственные души» в кинотеатрах

вс 24
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Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
18:00 от 800 ₽
Полное расписание и билеты
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