Госпитализированный мужчина средних лет достаточно быстро идёт на поправку под присмотром медиков, но не спешит покидать стены клиники, ведь тут, вдали от житейских проблем всякого рода, тихо и спокойно. В то же время по соседству с ним оказывается странная взбалмошная особа, не намеренная соблюдать внутрибольничные правила.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска2024
Сборы в мире$50 365
ПроизводствоHT Film, Rai Cinema, Damocle
Другие названия
Nonostante, Feeling Better, Notwithstanding, Pomimo, Родственные души, 儘管去愛