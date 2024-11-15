Снова в деле, 2023

Джейми Фокс перенёс кровоизлияние в мозг, приведшее к инсульту, на съёмочной площадке во время съёмок в апреле 2023 года; потребовалась экстренная операция и несколько месяцев восстановления, после чего он полностью восстановился и вернулся на площадку, чтобы завершить съёмки. Во время восстановления ему пришлось заново учиться ходить и проходить интенсивную речевую терапию, чтобы вернуть полное владение речью. Сообщалось, что шанс на выживание составлял 5%, но он опроверг прогнозы и полностью восстановился.