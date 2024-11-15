Снова в деле, 2023

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Постер фильма Снова в деле
5.9
Снова в деле - Тизер
Киноафиша Фильмы Снова в деле
5.9

Снова в деле

, 2025
Back in Action
США / боевик, комедия / 18+
Камерон Диас и Джейми Фокс в комедийном экшне о шпионах-пенсионерах
Трейлеры
Постер фильма Снова в деле
5.9
Снова в деле - Тизер
Снова в деле  Тизер

О фильме

Бывшие спецагенты ЦРУ, оставившие службу много лет назад, вынуждены вернуться в смертельно опасный мир шпионажа.

В ролях

Камерон Диаз
Камерон Диаз
Emily
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Matt
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Chuck
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Ginny
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Baron
McKenna Roberts
Alice
Rylan Jackson
Leo
Джэми Деметриу
Джэми Деметриу
Nigel
Фола Эванс-Экинбола
Фола Эванс-Экинбола
Wendy
Robert Besta
Balthazar Gor
Режиссер Сет Гордон
Сценарист Сет Гордон, Брендан О’Брайен, Лиллиэн Ю
Композитор Кристофер Леннерц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 15 ноября 2024
Премьера в мире 15 ноября 2024
Дата выхода
25 января 2025 Россия Netflix
Бюджет $158 900 000
Производство Netflix, Chernin Entertainment, Exhibit A
Другие названия
Back in Action, De Volta à Ação, De vuelta a la acción, Снова в деле, Înapoi în acțiune, Jälle tegevuses, Návrat do akce, Retour en force, Tình Báo Tái Xuất, Újra akcióban, Znowu w akcji, Знову в дії, バック・イン・アクション, 特務再出發, 重返行动, 隐谍再出山

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 27 июля 2026

Трейлеры фильма

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Снова в деле - Тизер
Снова в деле Тизер
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Отзывы о фильме

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Интересные факты

Джейми Фокс перенёс кровоизлияние в мозг, приведшее к инсульту, на съёмочной площадке во время съёмок в апреле 2023 года; потребовалась экстренная операция и несколько месяцев восстановления, после чего он полностью восстановился и вернулся на площадку, чтобы завершить съёмки. Во время восстановления ему пришлось заново учиться ходить и проходить интенсивную речевую терапию, чтобы вернуть полное владение речью. Сообщалось, что шанс на выживание составлял 5%, но он опроверг прогнозы и полностью восстановился.

Новости о фильме

Кадр из фильма «Гладиатор 2»
1 февраля 2025 15:51 От «Гладиатора 2» до психологической драмы из списков на «Оскар»: что «качали» «пираты» в январе 2024 Из всего онлайн-контента особенно востребованы оказались боевики.
Кэмерон Диас и Джейми Фокс становятся шпионами в трейлере боевика «Снова в деле»
18 ноября 2024 11:16 Кэмерон Диас и Джейми Фокс становятся шпионами в трейлере боевика «Снова в деле» Актриса вернулась в кино после 11-летнего перерыва.
Кайл Чандлер и Гленн Клоуз пополнили каст экшен-комедии «Снова в деле»
16 ноября 2022 14:12 Кайл Чандлер и Гленн Клоуз пополнили каст экшен-комедии «Снова в деле» Они присоединились к Джейми Фоксу и Кэмерон Диаc.
Кэмерон Диаз возобновит актерскую карьеру, снявшись в фильме с Джейми Фоксом
30 июня 2022 14:32 Кэмерон Диаз возобновит актерскую карьеру, снявшись в фильме с Джейми Фоксом Последняя на данный момент картина с Диаз вышла в 2014 году.
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