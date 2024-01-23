Переход на электричество,

1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.
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Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Моника Барбаро и Бойд Холбрук исполнили в фильме все свои вокальные партии сами.
По беглому прощупыванию памяти, мне кажется, что это первый байопик о человеке искусства, при просмотре которого я… Читать дальше…