Переход на электричество,

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Постер фильма Боб Дилан: Никому не известный
7.3
Боб Дилан: Никому не известный - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Боб Дилан: Никому не известный
7.3

Боб Дилан: Никому не известный

, 2024
A Complete Unknown
США / биография, драма, музыка / 18+
Музыкальный байопик о пути к славе легендарного артиста
Трейлеры
Постер фильма Боб Дилан: Никому не известный
7.3
Боб Дилан: Никому не известный - Дублированный трейлер
Боб Дилан: Никому не известный  Дублированный трейлер

О фильме

1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.

В ролях

Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Bob Dylan
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Pete Seeger
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Sylvie Russo
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Моника Барбаро
Моника Барбаро
Joan Baez
Joe Tippett
Dave Van Ronk
Ерико Хатсуне
Toshi Seeger
Питер Льюис
Frank - Lawyer
Питер Герети
Federal Judge
Lenny Grossman
Federal Court Clerk
David Wenzel
Cab Driver
Режиссер Джеймс Мэнголд
Сценарист Джеймс Мэнголд, Джей Кокс, Elijah Wald
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 февраля 2025
Премьера в мире 23 января 2024
Дата выхода
1 февраля 2025 Россия
23 января 2025 Австралия M
27 февраля 2025 Австрия 8
23 января 2025 Азербайджан 18+
30 января 2025 Аргентина +13
19 февраля 2025 Бельгия
7 февраля 2025 Болгария
27 февраля 2025 Бразилия
17 января 2025 Великобритания
6 февраля 2025 Гватемала
27 февраля 2025 Германия
20 февраля 2025 Гонконг
23 января 2024 Греция
23 января 2025 Грузия R
6 февраля 2025 Израиль
28 февраля 2025 Индия A
17 января 2025 Ирландия
23 января 2025 Исландия Unrated
28 февраля 2025 Испания
23 января 2025 Италия
23 января 2025 Казахстан
25 декабря 2024 Канада
30 января 2025 Катар
22 апреля 2025 Китай
20 февраля 2025 Колумбия
23 января 2025 Кыргызстан 16+
17 января 2025 Латвия N12
7 февраля 2025 Литва
20 февраля 2025 Макао B
27 февраля 2025 Малайзия
30 января 2025 Мексика
6 февраля 2025 Молдавия N 16
20 февраля 2025 Нидерланды
23 января 2025 Новая Зеландия M
30 января 2025 ОАЭ 18TC
27 февраля 2025 Перу
17 января 2025 Польша
30 января 2025 Португалия
25 декабря 2024 Пуэрто-Рико R
7 февраля 2025 Румыния
25 декабря 2024 США
30 января 2025 Саудовская Аравия
9 января 2025 Сербия o.A.
27 февраля 2025 Сингапур
6 февраля 2025 Словакия 15
27 февраля 2025 Таиланд
24 января 2025 Тайвань 18+
7 февраля 2025 Турция
23 января 2025 Узбекистан
23 января 2025 Украина
26 февраля 2025 Филиппины
7 февраля 2025 Финляндия K-7
29 января 2025 Франция
23 января 2025 Хорватия ab 15 J.
9 января 2025 Черногория o.A.
23 января 2025 Чехия
20 февраля 2025 Чили TE+7
21 февраля 2025 Швеция 7
7 февраля 2025 Эстония
27 декабря 2024 ЮАР
26 февраля 2025 Южная Корея 15
28 февраля 2025 Япония
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $140 508 652
Производство Searchlight Pictures, Veritas Entertainment, White Water
Другие названия
A Complete Unknown, Un completo desconocido, Un parfait inconnu, Боб Дилан: Никому не известный, Bob Dylan: A Complete Unknown, Like A Complete Unknown, Anonimi Le'Gamrei, Bob Dilan: Heç kimə məlum olmayan, Bob Dilan: Hech kimga noma'lum, Bob Dylan: Popolni neznanec, Bob Dylan: Potpuni neznanac, Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez, Bob Dylan: Úplne neznámy, Bob Dylan: Úplně neznámý, Bob Dylan: Visiškai nežinomas, Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms, Going Electric, Kompletnie nieznany, Sehol se otthon, Täiesti tundmatu, Um Completo Desconhecido, Боб Дилан: Ешкімге белгісіз, Боб Дилан: Потпуни незнанац, Боб Дилан: Целосно непознат, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець, Напълно непознат, 名もなき者, 巴布狄倫：搖滾詩人, 搖滾詩人：未知的傳奇, 摇滚诗人：未知的传奇, Tamamiylə Bilinməyən, O necunoscută completă, Potpuni neznanac, 名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN, 无名小辈

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 24 голоса
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1432 В жанре «биография»  63 В жанре «драма»  645 В жанре «музыка»  24 В фильмах США  872 В фильмах 2024 года  75
Обновлено 22 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Боб Дилан: Никому не известный - Дублированный трейлер
Боб Дилан: Никому не известный Дублированный трейлер
Боб Дилан: Никому не известный - Трейлер
Боб Дилан: Никому не известный Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Bob Dylan Я не думаю, что им интересно слышать то, что я хочу играть.
Johnny Cash Кто они?
Bob Dylan Знаешь, те люди, которые решают, что считать фолк-музыкой, а что — нет.
Johnny Cash К чёрту их, хочу услышать тебя. Иди испачкай грязью чей-то ковер. Сделай шум, Б.Д.

Наша рецензия

Бенефис Тимоти Шаламе в фильме о том, как тяжело поменять акустику на электрогитару.
Бенефис Тимоти Шаламе в фильме о том, как тяжело поменять акустику на электрогитару. 1961 год. Юный Бобби Дилан (Тимоти Шаламе) приезжает из Миннесоты в Нью-Йорк с одной только гитарой, чтобы посетить прикованного к постели Вуди Гатри (Скут Макнэри), своего кумира. Дилан знакомится в больничной палате не только с тяжелобольным Гатри, но и с фолк-исполнителем Питом Сигером (Эдвард Нортон). Оба высоко оценивают песни Боба. Уже спустя пару лет Дилан — одна из главных надежд фолк-музыки, звезда большого масштаба, кумир молодежи и не только. Большая популярность давит на…

Отзывы о фильме

Лёша Медведев 11 февраля 2025, 12:02
тг канал декоративный деструктив \
По беглому прощупыванию памяти, мне кажется, что это первый байопик о человеке искусства, при просмотре которого я… Читать дальше…
Comon 16 июня 2025, 17:33
Отличный фильм, профессиональнейший байопик о первом десятилетии Дилана, и о том времени,о 60ых, Шаламе играет потрясло, Профи с большой буквы,… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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