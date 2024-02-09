Меню
Воображаемый друг
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.7
2 постера
Воображаемый друг

Брошенный плюшевый мишка терроризирует свою бывшую владелицу и ее детей Imaginary 18+
О фильме

Про прошествии многих лет взрослая женщина снова оказывается на пороге своего родного дома, и с огромным удивлением обнаруживает, что ее воображаемый друг все так же реален и очень тяжело переживает разлуку с ней.
Воображаемый друг - trailer
Воображаемый друг  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 марта 2024
Премьера в мире 9 февраля 2024
Дата выхода
25 сентября 2025 Россия 18+
7 марта 2024 Австралия M
14 марта 2024 Австрия
15 марта 2024 Азербайджан
15 марта 2024 Андорра
7 марта 2024 Аргентина
6 марта 2024 Бельгия
15 марта 2024 Болгария
14 марта 2024 Бразилия 12
8 марта 2024 Великобритания 15
7 марта 2024 Венгрия 16
12 апреля 2024 Вьетнам
14 марта 2024 Германия 16
11 апреля 2024 Гонконг IIB
7 марта 2024 Греция
14 марта 2024 Грузия PG-13
15 марта 2024 Индонезия 13+
8 марта 2024 Ирландия 15A
9 февраля 2024 Исландия
15 марта 2024 Испания 16
14 марта 2024 Италия
14 февраля 2024 Казахстан 16+
8 марта 2024 Камбоджа
8 марта 2024 Канада
15 августа 2024 Катар
15 марта 2024 Кыргызстан
8 марта 2024 Латвия N16
8 марта 2024 Литва
14 марта 2024 Малайзия
14 марта 2024 Мексика C
15 марта 2024 Молдавия
8 марта 2024 Монголия
7 марта 2024 Нидерланды 14
7 марта 2024 Новая Зеландия M
10 апреля 2024 ОАЭ TBC
8 марта 2024 Панама
7 марта 2024 Перу
15 марта 2024 Польша
7 марта 2024 Португалия M/16
7 марта 2024 Пуэрто-Рико
8 марта 2024 Румыния o.A.
8 марта 2024 США PG-13
7 марта 2024 Сербия
28 марта 2024 Сингапур PG13
7 марта 2024 Словакия
8 марта 2024 Таджикистан
7 марта 2024 Таиланд 13
15 марта 2024 Тайвань 15+
8 марта 2024 Турция 13+
15 марта 2024 Узбекистан
14 марта 2024 Украина
6 марта 2024 Филиппины PG
15 марта 2024 Финляндия Tulossa
6 марта 2024 Франция 12
7 марта 2024 Хорватия
7 марта 2024 Черногория
14 марта 2024 Чехия
7 марта 2024 Эквадор
8 марта 2024 Эстония
28 августа 2024 Южная Корея 12
8 ноября 2024 Япония
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $43 787 034
Производство Blumhouse Productions, Lionsgate, Tower of Babble Entertainment
Другие названия
Imaginary, Imaginario: Juguete diabólico, Воображаемый друг, Amigo Imaginário, Demonul copilăriei, Hayali, Imaginaire, Imaginário - Brinquedo Diabólico, Imaginary: Neviditeľné zlo, Képzeletbeli, Nähtamatu sõber, Người ''Bạn'' Trong Tưởng Tượng, The Imaginary, Urojenie, Xəyali dost, Ένας φανταστικός φίλος, Замислен, Уявний друг, Чонси, 伏慄熊, 假想友, 熊出歿, 脑友惊魂
Режиссер
Джефф Уодлоу
В ролях
ДеВанда Уайз
Том Пэйн
Вероника Фалькон
Бетти Бакли
Дэйн Дильего
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 15 голосов
4.7 IMDb
Отзывы о фильме
Weteran Mc 29 июня 2024, 01:41
"Воображаемый друг" - лёгкий фильм ужасов, повествующий о том, как маленькая девочка в подвале старого особняка находит плюшевого мишку.… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 29 июня 2024, 19:11
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
Отзывы
Воображаемый друг - trailer
Воображаемый друг Trailer
Кадры из фильма
