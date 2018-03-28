Психиатрическая больница Конджиам, 2018

После группового самоубийства 42 пациентов и исчезновения главврача 26 октября 1979 года психиатрическую больницу Конджиам закрыли. С тех пор это место притягивает любителей пощекотать нервы, и о нём ходят легенды — якобы здание населено призраками, и никому не удалось открыть дверь в зловещую комнату 402. Видеоблогер, ведущий шоу ужасов на YouTube, набирает команду отчаянных исследователей, чтобы именно 26 октября устроить прямой эфир из больницы, набрать миллион просмотров, добраться до комнаты 402 и открыть её дверь любой ценой.