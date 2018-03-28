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Психиатрическая больница Конджиам Психиатрическая больница Конджиам
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Gon-ji-am

Психиатрическая больница Конджиам, 2018

2018 / Корея
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

После группового самоубийства 42 пациентов и исчезновения главврача 26 октября 1979 года психиатрическую больницу Конджиам закрыли. С тех пор это место притягивает любителей пощекотать нервы, и о нём ходят легенды — якобы здание населено призраками, и никому не удалось открыть дверь в зловещую комнату 402. Видеоблогер, ведущий шоу ужасов на YouTube, набирает команду отчаянных исследователей, чтобы именно 26 октября устроить прямой эфир из больницы, набрать миллион просмотров, добраться до комнаты 402 и открыть её дверь любой ценой.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 28 марта 2018
Режиссер
Чон Бом-щик
В ролях
Ви Ха-джун
Пак Чи-хён
Пак Чи-а
Пак Сон-хун
О А-ён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Психиатрическая больница Конджиам 2 постера
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