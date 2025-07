Страна США

Год выпуска 2025

Премьера онлайн 13 сентября 2025

Премьера в мире 13 сентября 2025

Бюджет $40 000 000

Производство Netflix, T-Street

Другие названия

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Wake Up Dead Man, Knives Out 3, Knives Out 3: Wake Up Dead Man, Knives Out: Wake Up Dead Man, Puñales por la espalda 3, Puñales por la espalda: De entre los muertos, Wake Up Dead Man: Um Mistério Knives Out, Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże', Достать ножи 3, Достать ножи. Проснись, мертвец, Ножі наголо 3, 利刃出鞘:亡者归来, 鋒迴路轉:亡者歸來