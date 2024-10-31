Меню
Постер мультфильма Зверопоиск
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Зверопоиск

Зверопоиск

Свин-детектив и беглая слониха против жестокого мира шоу-бизнеса Hitpig 6+
Напомним о выходе в прокат
О фильме

Когда ваш хорёк сбежал наутёк, когда носороги сделали ноги, когда ваш шакал куда-то слинял — вам нужен свин-зверолов. Ему нет равных в поиске сбежавших животных, поэтому именно к нему обращается шоумен из Лас-Вегаса с просьбой вернуть цирковую слониху Пикулю. Но вдруг оказывается, что слон свинье — вполне товарищ, а вот зазнавшегося шоумена давно пора поставить на место… Теперь команде из зверей всех мастей предстоит пойти по следам приключений и положить конец всякому свинству.
Зверопоиск - дублированный трейлер
Страна Канада / Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 апреля 2025
Премьера в мире 31 октября 2024
Дата выхода
13 марта 2025 Россия Вольга
13 марта 2025 Азербайджан 6+
5 сентября 2025 Болгария
1 мая 2025 Венгрия 12
13 марта 2025 Грузия PG
7 ноября 2024 Исландия Unrated
16 мая 2025 Испания
13 марта 2025 Казахстан
3 июля 2025 Катар
13 марта 2025 Кыргызстан
14 февраля 2025 Латвия N7
31 января 2025 Литва V
24 апреля 2025 Молдавия AG
16 апреля 2025 Нидерланды 6
3 июля 2025 ОАЭ 18TC
25 апреля 2025 Польша
18 апреля 2025 Румыния
1 ноября 2024 США PG
13 марта 2025 Сербия o.A.
21 ноября 2024 Сингапур PG
10 апреля 2025 Словакия U
9 мая 2025 Турция
13 марта 2025 Узбекистан 6+
6 февраля 2025 Украина
20 февраля 2025 Хорватия jugendfrei
13 марта 2025 Черногория o.A.
13 марта 2025 Чехия
7 февраля 2025 Эстония
6 декабря 2024 ЮАР
Сборы в мире $5 511 807
Производство Aniventure, Cinesite, Rosebud Enterprises
Другие названия
Hitpig!, Hitpig, Agentas Hitpigas, Elefántos kaland, Hitpig: Purcelușul detectiv, Hitpig!: Le film, Hitpig!: O Herói da Animais, Hitpig. Świniak zawodowiec, Kaçak Fil, No Rukša neizspruksi, Phi Vụ Nghìn Cân, Зверопоиск, ХітПіг. Розшук домашніх тварин, 豬排特務
Режиссер
Дэвид Фейсс
Синция Анджелини
В ролях
Рэйн Уилсон
РуПол
Лилли Сингх
Чарльз Адлер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 21 голос
5.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2722 В жанре «приключения»  506 В жанре «анимация»  324 В фильмах Канады  52 В фильмах Великобритании  226
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
User 18 марта 2025, 17:47
Повелись на афишу, создатели зтого мультика использовали образ слона и коалы из зверополиса, но хто совершенно другой мульт!
User 18 марта 2025, 13:14
Вообще не для детей мульть. Не хорошие слова присутствуют
Отзывы Написать
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Зверопоиск - дублированный трейлер
Зверопоиск - trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма
