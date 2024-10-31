Когда ваш хорёк сбежал наутёк, когда носороги сделали ноги, когда ваш шакал куда-то слинял — вам нужен свин-зверолов. Ему нет равных в поиске сбежавших животных, поэтому именно к нему обращается шоумен из Лас-Вегаса с просьбой вернуть цирковую слониху Пикулю. Но вдруг оказывается, что слон свинье — вполне товарищ, а вот зазнавшегося шоумена давно пора поставить на место… Теперь команде из зверей всех мастей предстоит пойти по следам приключений и положить конец всякому свинству.

