Кончится лето, 2023

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И кажется все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.