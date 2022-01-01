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Кончится лето
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Кончится лето, 2023

2023 / Россия
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О фильме

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И кажется все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

Год выпуска 2023
Стрим-сервис KION
Режиссер
Максим Арбугаев
Максим Арбугаев
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Макар Хлебников
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Александр Мосин
Василий Щипицын
Все актеры и съемочная группа
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