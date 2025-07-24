Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее – она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности. Ее преследует злобная сущность и, когда боль слишком сильна, она нападает на ее друзей и близких, разрывая их лица в подобие чудовищной улыбки…
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