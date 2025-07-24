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Постер фильма Улыбка. Новый кошмар
Постер фильма Улыбка. Новый кошмар
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Улыбка. Новый кошмар

Улыбка. Новый кошмар

Хоррор о девушке, которую терроризирует темный зловещий призрак The Killgrin 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 4
Не пойду 1

О фильме

​Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее – она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности. Ее преследует злобная сущность и, когда боль слишком сильна, она нападает на ее друзей и близких, разрывая их лица в подобие чудовищной улыбки…​

Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 24 июля 2025
Дата выхода
14 августа 2025 Россия Кинологистика
31 июля 2025 Казахстан 18+
24 июля 2025 Кыргызстан 16+
Производство Landed Entertainments, Zeus Pictures
Другие названия
The Killgrin, Улыбка. Новый кошмар
Режиссер
Joanna Tsanis
В ролях
Konstantina Mantelos
Adam Tsekhman
Cristo Fernández
Питер Макнил
Питер Макнил
Fuad Ahmed
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер
Улыбка. Новый кошмар Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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