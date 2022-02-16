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Соник 3 в кино
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Sonic the Hedgehog 3

Соник 3 в кино,

США
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В ролях
Бен Шварц
Бен Шварц
Джим Керри
Джим Керри
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Соник 3 в кино 1 постер
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«Соник в кино» получит третью часть, а также спин-офф о Наклзе Сериал о красной ехидне выпустят на сервисе Paramount+.
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16 февраля 2022 14:34
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