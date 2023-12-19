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Постер фильма Соник 3 в кино
8.2
Соник 3 в кино - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Соник 3 в кино
8.2

Соник 3 в кино

, 2024
Sonic the Hedgehog 3
США / фантастика, приключения, комедия / 18+
Соник объединяется с врагами, чтобы спасти мир от суперзлодея
Трейлеры
Постер фильма Соник 3 в кино
8.2
Соник 3 в кино - Дублированный трейлер
Соник 3 в кино  Дублированный трейлер

О фильме

Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника, Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету.

В ролях

Бен Шварц
Бен Шварц
Sonic
Джим Керри
Джим Керри
Gerald Robotnik
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Tom
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Knuckles
Киану Ривз
Киану Ривз
Shadow
Коллин О’Шонесси
Коллин О’Шонесси
Tails
Том Батлер
Тика Самптер
Тика Самптер
Maddie
Ли Мадждуб
Ли Мадждуб
Agent Stone
Кристен Риттер
Кристен Риттер
Director Rockwell
Адам Палли
Адам Палли
Wade
Режиссер Джефф Фаулер
Сценарист Джош Миллер, Патрик Кэйси, Джон Уиттингтон
Композитор Junkie XL
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 19 декабря 2024
Премьера в мире 19 декабря 2023
Дата выхода
16 января 2025 Россия
26 декабря 2024 Австралия PG
19 декабря 2023 Азербайджан 6+
23 января 2025 Аргентина +13
25 декабря 2024 Бельгия
20 декабря 2024 Болгария
25 декабря 2024 Бразилия 10
10 января 2025 Великобритания PG
19 декабря 2024 Венгрия
27 декабря 2024 Вьетнам
25 декабря 2024 Германия 12
26 декабря 2024 Гонконг
19 декабря 2024 Греция
26 декабря 2024 Грузия PG
25 декабря 2024 Дания 7
25 декабря 2024 Доминиканская Республика
26 декабря 2024 Израиль
3 января 2025 Индия
25 декабря 2024 Индонезия 13+
21 декабря 2024 Ирландия PG
26 декабря 2024 Исландия Unrated
20 декабря 2024 Испания
1 января 2025 Италия
26 декабря 2024 Казахстан
20 декабря 2024 Канада
10 января 2025 Китай
26 декабря 2024 Колумбия
20 декабря 2024 Кыргызстан
27 декабря 2024 Латвия
27 декабря 2024 Литва
26 декабря 2024 Малайзия
25 декабря 2024 Мексика A
20 декабря 2024 Молдавия
25 декабря 2024 Нидерланды 9
26 декабря 2024 Новая Зеландия
20 декабря 2024 Норвегия 9
26 декабря 2024 ОАЭ TBC
26 декабря 2024 Панама
3 января 2025 Польша
26 декабря 2024 Португалия M/6
19 декабря 2024 Пуэрто-Рико PG
27 декабря 2024 Румыния
20 декабря 2024 США PG
26 декабря 2024 Сербия o.A.
26 декабря 2024 Сингапур PG
26 декабря 2024 Словакия 7
20 декабря 2024 Таджикистан
25 декабря 2024 Таиланд G
27 декабря 2024 Тайвань
17 января 2025 Турция
20 декабря 2024 Узбекистан
26 декабря 2024 Украина 0+
15 января 2025 Филиппины
27 декабря 2024 Финляндия Tulossa
25 декабря 2024 Франция
26 декабря 2024 Хорватия o.A.
26 декабря 2024 Черногория o.A.
26 декабря 2024 Чехия
26 декабря 2024 Чили
25 декабря 2024 Швеция 7
27 декабря 2024 Эстония
27 декабря 2024 ЮАР
1 января 2025 Южная Корея ALL
27 декабря 2024 Япония
Бюджет $122 000 000
Сборы в мире $492 162 604
Производство Paramount Pictures, Sega Sammy Group, Original Film
Другие названия
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Рейтинг фильма

8.2
Оцените 199 голосов
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  179 В жанре «фантастика»  29 В жанре «приключения»  52 В жанре «комедия»  32 В фильмах США  121 В фильмах 2024 года  19
Обновлено 19 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Соник 3 в кино - Дублированный трейлер
Соник 3 в кино Дублированный трейлер
Соник 3 в кино - Трейлер 2
Соник 3 в кино Трейлер 2
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Наша рецензия

Легкая франшиза с высоким уровнем фансервиса продолжается.
Легкая франшиза с высоким уровнем фансервиса продолжается. Сверхскоростной ежик Соник отмечает год своей жизни на Земле в семье Тома (Джеймс Марсден) и Мэдди (Тика Самптер). Компанию им составляют друзья инопланетного ежа — красная ехидна Наклз и лисенок Тейлз. Но веселый день рождения прерывает межправительственная организация G.U.N. Для Соника и его команды появилось новое задание — остановить очень опасного ежа Шэдоу. 50 лет он провел в заточении в секретной тюрьме, но кто-то нарушил баланс системы. Не исключено, что в деле замешан…

Отзывы зрителей о фильме Соник 3 в кино

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43 Дата обновления: 17 ноября 2025, 17:09
Отзывы отмечают качественные визуальные эффекты, динамичный сюжет и драму вокруг Шэдоу; фильм держит темп, есть юмор и атмосфера. Слабые стороны — укороченный хронометраж и местами упрощённый сюжет. Общая оценка зрителей варьируется в диапазоне 8–9/10, встречаются и 10/10. Фильм подойдёт фанатам франшизы, семьям и зрителям, ищущим зрелищность и приключения.
Саммари составлено ИИ на основе 147 отзывов.

Отзывы о фильме

pikimonpikacu911 22 декабря 2024, 08:12
ВСМЫСЛЕ 4 ЯНВАРЯ!!!??? я думал будет там 26-30 декабря, но не 4 января
Satta_VI 21 декабря 2024, 09:46
Понимаю это грустно, но в России покажут только 4 января. Билеты кстати почему-то нельзя купить. Так что у всех у кого контрольные, зачёты, защиты… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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Стало известно, когда начнутся съемки фильмов «Соник в кино 3» и «Майнкрафт»
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