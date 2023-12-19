Соник 3 в кино,

Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника, Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету.
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