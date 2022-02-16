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Соник 3 в кино
Sonic the Hedgehog 3
Соник 3 в кино,
США
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фантастика
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В ролях
Бен Шварц
Джим Керри
Джеймс Марсден
Все актеры и съемочная группа
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«Соник в кино» получит третью часть, а также спин-офф о Наклзе
Сериал о красной ехидне выпустят на сервисе Paramount+.
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16 февраля 2022 14:34
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Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
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2022, Россия, анимация, семейный, приключения
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Отзывы
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Одна
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Отзывы
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Отзывы
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Пес-самурай и город кошек
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
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2022, США, боевик, триллер
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Кощей. Похититель невест
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Первая любовь
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