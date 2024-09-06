Каждый человек — это отдельная вселенная. В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.
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