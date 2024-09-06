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Постер фильма Жизнь Чака
Постер фильма Жизнь Чака
Постер фильма Жизнь Чака
Постер фильма Жизнь Чака
Постер фильма Жизнь Чака
Постер фильма Жизнь Чака
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.7
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6 постеров
Билеты от 250 ₽
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Киноафиша Фильмы Жизнь Чака

Жизнь Чака

Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс" The Life of Chuck 18+
Билеты от 250 ₽
Пойду 31
Не пойду 5

О фильме

Каждый человек — это отдельная вселенная. В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

Жизнь Чака - дублированный трейлер
Жизнь Чака  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 июля 2025
Премьера в мире 6 сентября 2024
Дата выхода
5 июня 2025 Россия Вольга
5 июня 2025 Австралия
5 июня 2025 Беларусь
21 августа 2025 Бразилия
24 июля 2025 Германия
21 августа 2025 Доминиканская Республика
19 июня 2025 Израиль
6 июня 2025 Индия
12 сентября 2025 Испания
2 октября 2025 Италия
12 июня 2025 Казахстан 18+
13 июня 2025 Канада PG
19 июня 2025 Катар
8 августа 2025 Латвия N16
20 июня 2025 Литва N
21 августа 2025 Мексика
5 июня 2025 Молдавия N 16
5 июня 2025 Нидерланды
31 июля 2025 Новая Зеландия
19 июня 2025 ОАЭ 18TC
13 июня 2025 Польша
19 июня 2025 Португалия
30 мая 2025 США
5 июня 2025 Сингапур NC16
13 июня 2025 Турция
19 июня 2025 Украина
20 августа 2025 Филиппины
11 июня 2025 Франция
29 мая 2025 Хорватия
19 сентября 2025 Швеция
11 июля 2025 Эстония
6 июня 2025 ЮАР
Сборы в мире $10 186 322
Производство Neon, Intrepid Pictures, Red Room Pictures
Другие названия
The Life of Chuck, A Vida de Chuck, La vida de Chuck, Жизнь Чака, Chucki elu, Gyvenimas pagal Čaką, La vie de Chuck, Life of Chuck, Życie Chucka, Життя Чака, Чаков живот
Режиссер
Майк Флэнеган
Майк Флэнеган
В ролях
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Молли К. Куинн
Молли К. Куинн
Кейт Сигел
Кейт Сигел
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 29 голосов
7.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  349 В жанре «драма»  152 В жанре «фэнтези»  26 В жанре «фантастика»  56 В фильмах США  229
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Сатурн
12:20 от 250 ₽ 19:15 от 350 ₽
Иллюзион
17:05 от 1500 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия

Мир катится в тартарары. Самым буквальным образом. Три четверти Калифорнии смыло в унитаз мирового океана. Омаха и Невада горят, как рождественские елки. В Азии свирепствуют бубонная чума и голод. Пчелы окончательно вымерли, как и десяток других видов. Земля уходит из-под ног, разламываясь похлеще Сан-Андреас. В довершении всего исчезает мобильная связь, а потом и интернет — никакого тебе «Нетфликса» или «Порнхаба». Видимость связи между людьми рушится. Количество…
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Станислав Ян 11 июня 2025, 11:04
Фильм не для всех. И это радует. Кинг угадывается. Игра актёров приятно удивляет.
Comon 20 июня 2025, 19:47
Фильм неплох, местами так и вовсе хорош, Кинг чувствуется в первой и третьей истории, актёры супер, посыл вот фильма немного пассивен и не так… Читать дальше…
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Новости о фильме
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Судьба Тома Хиддлстона излагается в обратном порядке в трейлере фильма «Жизнь Чака» Экранизация рассказа Стивена Кинга, которую ставят в один ряд с «Побегом из Шоушенка», «Останься со мной» и «Зеленой милей».
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7 мая 2025 13:13
Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака»
Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака» В прошлом году картина победила на престижном кинофестивале в Торонто.
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14 марта 2025 11:42
Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном получил главную награду кинофестиваля в Торонто 2024
Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном получил главную награду кинофестиваля в Торонто 2024 Ожидается, что эта картина войдет в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
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17 сентября 2024 11:04
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«Жизнь Чака» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Жизнь Чака»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D, SUB
12:20 от 250 ₽ 19:15 от 350 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
17:05 от 1500 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
17:15 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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