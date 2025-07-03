Наша рецензия

На светском вечере дама кокетничает с молоденьким официантом — и вот они уже проводят страстную ночь в номере отеля. Софи не видит в Эллиоте ничего, кроме красивого тела, а вот Эллиот сразу теряет голову от уверенной в себе женщины. Через пару дней у Софи намечена командировка в Париж — совершенно будничное для нее событие, так надоевшее ей, успешному рекламщику фармацевтической компании, что она решает: секс с симпатичным парнем будет хоть какой-то отрадой. Она зовет его увидеться…