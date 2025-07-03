Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Горячая штучка
Постер фильма Горячая штучка
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
2 постера
Пойду 6
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Горячая штучка

Горячая штучка

Страстная интрижка превращается в напряженное противостояние. Триллер с Алисией Сильверстоун и Карлом Глусманом Pretty Thing 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 6
Не пойду 2

О фильме

Успешная деловая женщина оказывается в смертельной игре, когда ее отвергнутый молодой любовник переступает черту, превращая влечение в опасную одержимость.

Горячая штучка - дублированный трейлер
Горячая штучка  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 4 июля 2025
Премьера в мире 3 июля 2025
Дата выхода
3 июля 2025 Россия Парадиз
10 июля 2025 Казахстан 18+
3 июля 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $87 624
Производство Shout! Studios, Yale Productions, Great Escape
Другие названия
Pretty Thing, Горячая штучка, Tatlı Şey, The Bird and the Bee
Режиссер
Джастин Келли
В ролях
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Тэмми Бланчард
Тэмми Бланчард
Карл Глусман
Карл Глусман
Кэти Кертин
Кэти Кертин
Эстебан Бенито
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про безответную любовь Фильмы про безответную любовь
Психологические триллеры Психологические триллеры

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 11 голосов
4.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

На светском вечере дама кокетничает с молоденьким официантом — и вот они уже проводят страстную ночь в номере отеля. Софи не видит в Эллиоте ничего, кроме красивого тела, а вот Эллиот сразу теряет голову от уверенной в себе женщины. Через пару дней у Софи намечена командировка в Париж — совершенно будничное для нее событие, так надоевшее ей, успешному рекламщику фармацевтической компании, что она решает: секс с симпатичным парнем будет хоть какой-то отрадой. Она зовет его увидеться…
Читать
User 5 июля 2025, 21:21
Что за шлак? Что за мода снимать старых, дряхлых актрис в качестве мега сексуальных и привлекательных «девушек»? Фильм отстой
Галима Литвинова (Хасенова) 6 июля 2025, 21:37
Жалко мне своих денег,самый отстойнный фильм,до конца не досмотрела.Очередная иностранная бредня.Снимите его с проката.
Отзывы Написать
Новости о фильме
Страстный роман Алисии Сильверстоун оборачивается кошмаром в трейлере триллера «Горячая штучка»
Страстный роман Алисии Сильверстоун оборачивается кошмаром в трейлере триллера «Горячая штучка» Завязка напоминает «Плохую девочку» с Николь Кидман.
Написать
23 июня 2025 11:20
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Горячая штучка - дублированный трейлер
Горячая штучка Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше