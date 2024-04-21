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Киноафиша Фильмы Евгений Телегин

Евгений Телегин

Драма о жизни молодежи в 1980–90-х годах: рок-музыка, искусство, любовь Evgeniy Telegin 18+
Билеты от 350 ₽
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О фильме

«Евгений Телегин» — это экранизация книги Виктора Тихомирова «Евгений Телегин и другие», написанной по следам пушкинского «Евгения Онегина». Cобытия происходят в молодежной среде 80–90-х годов XX века, увлеченной музыкальными рок-событиями. Главной темой остается любовь, которой «все возрасты покорны» и которая сама выбирает, кого наградить собой, а кого наказать. Все это на фоне конфликта истинного в искусстве и жизни с «ложным глубокомыслием», неизбежностью разочарований и раскаяния. Однако всегда можно рассмотреть свет впереди.

Евгений Телегин - трейлер
Евгений Телегин  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 21 апреля 2024
Дата выхода
19 июня 2025 Россия Кино.Арт.Про
Сборы в мире $15 259
Производство Киномир, Two Captains Production Company
Другие названия
Evgeniy Telegin, Eugene Telegin, Евгений Телегин
Режиссер
Виктор Тихомиров
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 17 голосов
5.2 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
13:10 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия

Как известно, каждый текст, прежде чем стать безоговорочной классикой, которую все цитируют по поводу и без, проходит через несколько этапов. Сначала это так называемое «признание современников», через пару десятилетий (если произведение не забылось) включение в школьную программу и утверждение текста «в народной памяти» почти что на государственном уровне. Там уже недалеко и до массовой культуры: Гомер незаметно превращается в Симпсона, а Винни-Пух оказывается серийным…
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«Евгений Телегин» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
13:10 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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