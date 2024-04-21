Наша рецензия

Как известно, каждый текст, прежде чем стать безоговорочной классикой, которую все цитируют по поводу и без, проходит через несколько этапов. Сначала это так называемое «признание современников», через пару десятилетий (если произведение не забылось) включение в школьную программу и утверждение текста «в народной памяти» почти что на государственном уровне. Там уже недалеко и до массовой культуры: Гомер незаметно превращается в Симпсона, а Винни-Пух оказывается серийным…