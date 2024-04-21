«Евгений Телегин» — это экранизация книги Виктора Тихомирова «Евгений Телегин и другие», написанной по следам пушкинского «Евгения Онегина». Cобытия происходят в молодежной среде 80–90-х годов XX века, увлеченной музыкальными рок-событиями. Главной темой остается любовь, которой «все возрасты покорны» и которая сама выбирает, кого наградить собой, а кого наказать. Все это на фоне конфликта истинного в искусстве и жизни с «ложным глубокомыслием», неизбежностью разочарований и раскаяния. Однако всегда можно рассмотреть свет впереди.
|19 июня 2025
|Россия
|Кино.Арт.Про