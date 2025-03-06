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Постер фильма Один хороший день
7.4
Один хороший день - Трейлер
Киноафиша Фильмы Один хороший день
7.4

Один хороший день

, 2025
Odin khoroshiy den
Россия / мелодрама / 18+
Комедия о наивной провинциалке, которая попадает во временную петлю
Трейлеры
Пойду 41
Не пойду 12
Постер фильма Один хороший день
7.4
Пойду 41
Не пойду 12
Один хороший день - Трейлер
Один хороший день  Трейлер

О фильме

Героиня фильма Катька мечтает стать успешным модельером, но пока этой мечте не суждено сбыться: в посёлке городского типа с забавным названием Жупа её таланту нет места, а мама не поддерживает амбиций дочери, заставляя Катю выйти замуж. Девушка едет на вокзал, чтобы купить билет в Москву и начать жизнь с чистого листа. Но вместо этого попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах круговорота событий и найти выход из затянувшегося дня сурка.

В ролях

Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Grisha
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Nina Antyukhova
Yuliya Arapova
Белевич, Татьяна Георгиевна
Efim Belosorochka
Politseyskiy
Dmitriy Berger
Sergey
Mariya Boyko
Podruga Kati
Eldar Danilchik
Режиссер Кирилл Белевич
Сценарист Алексей Зотов, Иван Баранов, Александр Иштриков, Максим Кудымов, Анастасия Кутеева
Композитор Levan Aivazashvili, Vadim Karpenko, Nikolay Sarabyanov, Gegam Vardikyan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 марта 2025
Дата выхода
6 марта 2025 Россия Атмосфера Кино
6 марта 2025 Узбекистан 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 120 000 000 RUR
Сборы в мире $644 031
Производство 1-2-3 Production, KIT Film Studio, YARKO
Другие названия
Odin khoroshiy den, Один хороший день

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 34 голоса
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1249 В жанре «мелодрама»  164 В фильмах России  89 В фильмах 2025 года  50
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Один хороший день - Трейлер
Один хороший день Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Один хороший день

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы в целом положительные: фильм сочетает лёгкий старт с юмором и глубокий посыл о близких. Хороши актёры и качественные визуальные эффекты. Слабые стороны — не всем кажется шедевром, встречаются моменты легкомысленности. Общая оценка зрителей — около 7 баллов. Фильм подойдёт семьям, парам и тем, кто любит тёплую историю с элементами драмы и юмора.
Саммари составлено ИИ на основе 15 отзывов.

Отзывы о фильме

nik99nik 5 марта 2025, 03:33
Начинается фильм смешно и легкомысленно. А по итогу - глубокий сюжет. Надо беречь наше общение с близкими, ценить каждый день, проведённый с ними, и… Читать дальше…
Милена Абдулкеримова 9 марта 2025, 01:14
Отличный фильм , даже смешной. Но иногда грустные есть моменты, без них был бы не фильм) Но в целом очень понравился , рекомендую! 👍 Актёры , хорошие… Читать дальше…
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Один хороший день - смотреть в онлайн-кинотеатре

Один хороший день

Новости о фильме

И снова здравствуйте: 10 самых безумных фильмов о временных петлях
11 марта 2025 10:17 И снова здравствуйте: 10 самых безумных фильмов о временных петлях Российский «День сурка» с Анастасией Талызиной, комедийный хоррор о временной петле в день рождения и мрачная сказка Тима Бертона.
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14 февраля 2025 15:10 Анастасия Талызина не может сбежать из родной деревни в трейлере комедии «Один хороший день» Новый фильм о временной петле.
Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день»
19 сентября 2023 14:02 Анастасия Талызина сыграет главную роль в фильме о временной петле «Один хороший день» Вырваться из провинциального городка Жупа оказывается необычайно сложно.
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