Героиня фильма Катька мечтает стать успешным модельером, но пока этой мечте не суждено сбыться: в посёлке городского типа с забавным названием Жупа её таланту нет места, а мама не поддерживает амбиций дочери, заставляя Катю выйти замуж. Девушка едет на вокзал, чтобы купить билет в Москву и начать жизнь с чистого листа. Но вместо этого попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах круговорота событий и найти выход из затянувшегося дня сурка.