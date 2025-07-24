Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, он обнаружил, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его глупым увлечением. Они ссорятся и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь ему предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Ивану Васильевичу, новому русскому, Вовочке, тёще и чукче вернуться обратно в “анекдотичный мир”.