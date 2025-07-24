Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Герои анекдотов
1 постер Билеты от 160 ₽
Пойду 14
Не пойду 5
Киноафиша Фильмы Герои анекдотов

Герои анекдотов

Комедия о персонажах старых анекдотов, которые магическим образом перенеслись в реальный мир Geroi anekdotov 16+
Билеты от 160 ₽
Пойду 14
Не пойду 5

О фильме

Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, он обнаружил, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его глупым увлечением. Они ссорятся и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь ему предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Ивану Васильевичу, новому русскому, Вовочке, тёще и чукче вернуться обратно в “анекдотичный мир”.

Герои анекдотов - трейлер
Герои анекдотов  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 июля 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Россия Атмосфера Кино
7 августа 2025 Казахстан 16+
Производство K.B.A., КИОН Фильм, MTS Media
Другие названия
Geroi anekdotov, Герои анекдотов
Режиссер
Андрей Никифоров
Андрей Никифоров
В ролях
Мария Горбань
Мария Горбань
Федор Лавров
Федор Лавров
Антон Богданов
Антон Богданов
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Роман Хан
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Герои анекдотов
Ресторан по понятиям 6.7
Ресторан по понятиям (2022)
Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх 6.8
Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх (2022)
ДМБ 7.8
ДМБ (2000)
Фильм находится в подборках
Лучшие российские семейные фильмы Лучшие российские семейные фильмы
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Magic Cinema
10:40 от 400 ₽ 12:25 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽
Prime Cinema
10:35 от 350 ₽ 14:30 от 450 ₽ 18:30 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов»
Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов» Новый продюсерский проект Сарика Андреасяна.
Написать
9 июля 2025 13:30
Вовочка, Теща и другие: в производство запущена комедия «Герои анекдотов»
Вовочка, Теща и другие: в производство запущена комедия «Герои анекдотов» В мире мемов и соцсетей старые анекдоты кажутся архаикой, но именно на этом будет построен юмор предстоящего фильма.
Написать
19 сентября 2024 10:32
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Герои анекдотов - трейлер
Герои анекдотов Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«Герои анекдотов» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Герои анекдотов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:40 от 400 ₽ 12:25 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽
Prime Cinema
Каховская
2D
10:35 от 350 ₽ 14:30 от 450 ₽ 18:30 от 450 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
13:00 от 450 ₽ 16:50 от 500 ₽ 18:35 от 500 ₽ 20:35 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше