Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца
1 постер
Пойду 103
Не пойду 4
Киноафиша Фильмы Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца

Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца

Документальный фильм о самом почитаемом сибирском святом 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 103
Не пойду 4

О фильме

Святой Феодор Томский – самый почитаемый сибирский святой, чья личность до сих пор хранит главную загадку русской истории. Тайна его происхождения и жизни так и не была раскрыта. Уже почти два века его отождествляют с императором Александром I Благословенным – правителем, в чью скоропостижную и труднообъяснимую смерть не верили даже современники. В документальном фильме-расследовании телеканала «СПАС» собраны исторические факты, свидетельства Русской Православной Церкви, криминалистические и графологические экспертизы, а также мнения специалистов из разных областей, изучавших жизненный путь двух этих масштабных личностей – святого старца и императора. Смогут ли новые выводы поставить точку в этом вопросе? Действительно ли Федор Кузьмич и император Александр I – один и тот же человек?

Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца - трейлер
Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 ноября 2025
Дата выхода
20 ноября 2025 Россия BASE Development
Режиссер
Алексей Кременецкий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 24 голоса
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1659
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца - смотреть в онлайн-кинотеатре

Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца

Отзывы о фильме

Людмила Ширшикова 30 ноября 2025, 05:47
Потрясающее документальное исследование таинственных фактов российской истории. Об этой версии - добровольный уход императора Александра I от… Читать дальше…
User 23 ноября 2025, 21:54
Фильм потрясающий, смотрится на одном дыхании, не смотря, на то, что документальный. Всем любителям истории и православия посвящается и будет… Читать дальше…
Трейлеры фильма Все трейлеры
Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца - трейлер
Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше