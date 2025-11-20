Святой Феодор Томский – самый почитаемый сибирский святой, чья личность до сих пор хранит главную загадку русской истории. Тайна его происхождения и жизни так и не была раскрыта. Уже почти два века его отождествляют с императором Александром I Благословенным – правителем, в чью скоропостижную и труднообъяснимую смерть не верили даже современники. В документальном фильме-расследовании телеканала «СПАС» собраны исторические факты, свидетельства Русской Православной Церкви, криминалистические и графологические экспертизы, а также мнения специалистов из разных областей, изучавших жизненный путь двух этих масштабных личностей – святого старца и императора. Смогут ли новые выводы поставить точку в этом вопросе? Действительно ли Федор Кузьмич и император Александр I – один и тот же человек?