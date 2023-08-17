Frankenstein: Legacy, 2023

Спустя столетие после злополучного эксперимента Виктора Франкенштейна его секреты не умерли вместе с ним. Дневник Франкенштейна, в котором он зашифровал знания о создании жизни, неоднократно переходит из рук в руки. Теперь кто-то раскапывает могилы и похищает трупы, пытаясь создать существо, которого еще не видел мир.
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