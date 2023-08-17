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Frankenstein: Legacy
Frankenstein: Legacy
Frankenstein: Legacy, 2023
2023 / Великобритания
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Жанр:
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
17 августа 2023
Премьера в мире
17 августа 2023
Прокатчик
World Pictures
Режиссер
Пол Дадбридж
В ролях
Мишель Райан
Джульетт Обри
Philip Martin Brown
Кэти Шеридан
Мэтт Барбер
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы
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