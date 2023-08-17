Frankenstein: Legacy, 2023

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Франкенштейн: Воскрешение
5.2
Франкенштейн: Воскрешение - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Франкенштейн: Воскрешение
5.2

Франкенштейн: Воскрешение

, 2023
Frankenstein: Legacy
Великобритания / драма, триллер / 18+
Готический хоррор о женщине, к которой попали старинные записи об оживлении мертвой плоти
Трейлеры
Постер фильма Франкенштейн: Воскрешение
5.2
Франкенштейн: Воскрешение - Дублированный трейлер
Франкенштейн: Воскрешение  Дублированный трейлер

О фильме

Спустя столетие после злополучного эксперимента Виктора Франкенштейна его секреты не умерли вместе с ним. Дневник Франкенштейна, в котором он зашифровал знания о создании жизни, неоднократно переходит из рук в руки. Теперь кто-то раскапывает могилы и похищает трупы, пытаясь создать существо, которого еще не видел мир.

В ролях

Мишель Райан
Мишель Райан
Lady Charlotte
Джульетт Обри
Джульетт Обри
Millicent
Филип Мартин Браун
Филип Мартин Браун
Creature
Кэти Шеридан
Кэти Шеридан
Clara Browning
Мэтт Барбер
Мэтт Барбер
William Browning
Чарльз Дэйл
Bob
Филип Филмар
Jasper
Jonathan Hansler
Brammings
Марк Дэнбери
Mr. Haddle
Amaan Iqbal-Butt
Crowd
Huw Morgan
Man in tavern
Alexandra Afryea
Liza
Режиссер Пол Дадбридж
Сценарист Пол Дадбридж, Jim Griffin
Композитор Samu Csernak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 февраля 2024
Премьера в мире 17 августа 2023
Дата выхода
6 ноября 2025 Россия World Pictures
17 августа 2023 Азербайджан
17 августа 2023 Болгария
6 ноября 2025 Казахстан 18+
17 августа 2023 Кыргызстан
17 августа 2023 Молдавия
17 августа 2023 Таджикистан
17 августа 2023 Узбекистан
Сборы в мире $72 222
Производство Head Gear Films, M and M Film Productions, Metrol Technology
Другие названия
Frankenstein: Legacy, O Diário de Frankenstein, Франкенштейн: Наследие

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 17 голосов
3.5 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 18 ноября 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Франкенштейн: Воскрешение - Дублированный трейлер
Франкенштейн: Воскрешение Дублированный трейлер
Франкенштейн: Воскрешение - Трейлер
Франкенштейн: Воскрешение Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Олег Семёнов 6 ноября 2025, 23:55
Фильм очень расстроил , не стоит ни минуты потраченого времени. Не советую
User 18 ноября 2025, 08:11
Это не новый фильм 2025 года, а дешевый фильм с крайне хреновым сюжетом и игрой актеров. Будто сиуденческую работу посмотрел двоечников театралки
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше