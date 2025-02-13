The Smurfs Musical, 2024

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Смурфики в кино
5.5
Смурфики в кино - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Смурфики в кино
5.5

Смурфики в кино

, 2025
Smurfs
США / мюзикл / 18+
Смурфетта и ее друзья отправляются в реальный мир с необычайно важной миссией
Трейлеры
Пойду 34
Не пойду 18
Постер фильма Смурфики в кино
5.5
Пойду 34
Не пойду 18
Смурфики в кино - Дублированный трейлер
Смурфики в кино  Дублированный трейлер

О фильме

Когда Папу Смурфа таинственным образом похищают злые волшебники Разамель и Гаргамель, Смурфетта возглавляет команду Смурфов в миссии по спасению, отправившись в реальный мир. Смурфам вместе с новыми друзьями предстоит выяснить, в чём заключается их истинное предназначение, чтобы спасти мир.

В ролях

Ханна Уэддингхэм
Ханна Уэддингхэм
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Mama Poot
Рианна
Рианна
Smurfette
Курт Рассел
Курт Рассел
Джон Гудман
Джон Гудман
Джеймс Корден
Джеймс Корден
No Name
Ник Офферман
Ник Офферман
Ken
Джон Пол Карлиак
Джон Пол Карлиак
Gargamel
Джон Пол Карлиак
Джон Пол Карлиак
Gargamel
Дэн Леви
Дэн Леви
Joel
Эми Седарис
Эми Седарис
Jaunty
Сандра О
Сандра О
Moxie Smurf
Режиссер Крис Миллер
Сценарист Пэм Брэди, Пьер Кюллифор
Композитор Рианна, Генри Джекман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 августа 2025
Премьера в мире 13 февраля 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Россия
10 июля 2025 Австралия
17 июля 2025 Аргентина ATP
18 июля 2025 Болгария
17 июля 2025 Бразилия
18 июля 2025 Великобритания
18 июля 2025 Вьетнам
17 июля 2025 Гватемала
17 июля 2025 Германия
17 июля 2025 Гонконг
21 августа 2025 Греция
17 июля 2025 Грузия PG
17 июля 2025 Доминиканская Республика
17 июля 2025 Израиль
18 июля 2025 Индия
18 июля 2025 Индонезия SU
18 июля 2025 Ирландия G
17 июля 2025 Исландия Unrated
18 июля 2025 Испания
27 августа 2025 Италия
17 июля 2025 Казахстан 6+
17 июля 2025 Катар
18 июля 2025 Китай
17 июля 2025 Колумбия
17 июля 2025 Кыргызстан
14 февраля 2025 Латвия
18 июля 2025 Литва V
18 июля 2025 Малайзия
17 июля 2025 Мексика
16 августа 2025 Молдавия AG
16 июля 2025 Нидерланды 6
30 июня 2025 Новая Зеландия G
17 июля 2025 ОАЭ 18TC
17 июля 2025 Перу
18 июля 2025 Польша
17 июля 2025 Португалия
17 июля 2025 Пуэрто-Рико PG
29 августа 2025 Румыния
18 июля 2025 США
17 июля 2025 Саудовская Аравия
17 июля 2025 Сербия o.A.
17 июля 2025 Сингапур
17 июля 2025 Словакия 7
17 июля 2025 Таиланд
18 июля 2025 Турция
17 июля 2025 Узбекистан
17 июля 2025 Украина
16 июля 2025 Филиппины
18 июля 2025 Финляндия
16 июля 2025 Франция
17 июля 2025 Хорватия
17 июля 2025 Черногория o.A.
13 февраля 2025 Чехия
17 июля 2025 Чили TE
16 июля 2025 Швеция 7
18 июля 2025 Эстония
11 июля 2025 ЮАР
6 августа 2025 Южная Корея
19 сентября 2025 Япония
Бюджет $58 000 000
Сборы в мире $124 157 356
Производство Paramount Animation, Domain Entertainment (II), International Motion Picture Studios (IMPS)
Другие названия
Smurfs, Pitufos, Die Schlümpfe: Der große Kinofilm, Les Schtroumpfs - Le Film, Smurfar, Смурфики в кино, A hupikék törpikék, Barrufets, De Smurfen, Ha'Darda'sim, I Puffi: Il film, Les Schtroumpfs, Phim Xì Trum, Şirinler Filmi, Smerfy: Wielki film, Smølferne - Filmen, Šmolkovia vo filme, Šmoulové ve filmu, Smrkci, Smurfen, Smurfene-filmen, Smurffit, Smurffit-elokuva, Smurfs: O Grande Filme, Smurfų filmas, Ștrumfii: Filmul, Štrumpfovi, Štrumpfovi: Veliki film, Στρουμφάκια: Η ταινία, Смурфи, 劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険, 劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険（パラレルアドベンチャー）, 藍精靈大電影, 藍色小精靈大電影, 魔法蓝精灵, Die Schlümpfe - Der große Kinofilm (2025), 蓝精灵大电影, სმურფები, スマーフ／おどるキノコ, Smerfy, Smølferne Filmen

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 24 голоса
4.3 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3590 В жанре «мюзикл»  107 В фильмах США  2095 В фильмах 2025 года  189
Обновлено 26 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Смурфики в кино - Дублированный трейлер
Смурфики в кино Дублированный трейлер
Смурфики в кино - Трейлер
Смурфики в кино Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Hefty Smurf Эй, а мы-то что?
Razamel Дрессеры не получают напитков от клоунов! Но у меня есть ещё одно угощение для вас. Надеюсь, вам понравятся... игры для вечеринки! Мы сыграем в одну под названием: давайте раздавим одного смурфика каждый раз, когда Папа не скажет мне, где находится последняя волшебная книга, пока все вы, смурфы, не будете раздавлены!
Hefty Smurf Это не звучит как весёлая игра.

Отзывы зрителей о фильме Смурфики в кино

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Зрители отмечают сильные стороны фильма — юмор и харизма персонажей, в том числе образ Ахраэля и его кота, а также обещание динамичного сюжета. Слабые стороны — осторожный скепсис по сравнению с прошлыми частями и страх, что фильм не оправдает ожидания по отношению к Смурфикам. Общая оценка — положительная, а кому подойдет: поклонникам лёгкого приключения, дружелюбных героев и ненавязчивого юмора.
Саммари составлено ИИ на основе 11 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

При выходе на экраны все фильмы о Смурфиках XXI века озвучивали Смурфетту известные певицы: в Смурфики (2011) и его сиквеле Смурфики 2 (2013) её озвучивала Кэти Перри, в Смурфики: Затерянная деревня (2017)Деми Ловато, а в этом фильме её озвучивает Рианна.

Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Камера! Мотор! Рязанов в кадре! Угадайте 6 фильмов СССР по секундному появлению мастера на экране — тест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше