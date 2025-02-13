The Smurfs Musical, 2024

|24 июля 2025
|Россия
|10 июля 2025
|Австралия
|17 июля 2025
|Аргентина
|ATP
|18 июля 2025
|Болгария
|17 июля 2025
|Бразилия
|18 июля 2025
|Великобритания
|18 июля 2025
|Вьетнам
|17 июля 2025
|Гватемала
|17 июля 2025
|Германия
|17 июля 2025
|Гонконг
|21 августа 2025
|Греция
|17 июля 2025
|Грузия
|PG
|17 июля 2025
|Доминиканская Республика
|17 июля 2025
|Израиль
|18 июля 2025
|Индия
|18 июля 2025
|Индонезия
|SU
|18 июля 2025
|Ирландия
|G
|17 июля 2025
|Исландия
|Unrated
|18 июля 2025
|Испания
|27 августа 2025
|Италия
|17 июля 2025
|Казахстан
|6+
|17 июля 2025
|Катар
|18 июля 2025
|Китай
|17 июля 2025
|Колумбия
|17 июля 2025
|Кыргызстан
|14 февраля 2025
|Латвия
|18 июля 2025
|Литва
|V
|18 июля 2025
|Малайзия
|17 июля 2025
|Мексика
|16 августа 2025
|Молдавия
|AG
|16 июля 2025
|Нидерланды
|6
|30 июня 2025
|Новая Зеландия
|G
|17 июля 2025
|ОАЭ
|18TC
|17 июля 2025
|Перу
|18 июля 2025
|Польша
|17 июля 2025
|Португалия
|17 июля 2025
|Пуэрто-Рико
|PG
|29 августа 2025
|Румыния
|18 июля 2025
|США
|17 июля 2025
|Саудовская Аравия
|17 июля 2025
|Сербия
|o.A.
|17 июля 2025
|Сингапур
|17 июля 2025
|Словакия
|7
|17 июля 2025
|Таиланд
|18 июля 2025
|Турция
|17 июля 2025
|Узбекистан
|17 июля 2025
|Украина
|16 июля 2025
|Филиппины
|18 июля 2025
|Финляндия
|16 июля 2025
|Франция
|17 июля 2025
|Хорватия
|17 июля 2025
|Черногория
|o.A.
|13 февраля 2025
|Чехия
|17 июля 2025
|Чили
|TE
|16 июля 2025
|Швеция
|7
|18 июля 2025
|Эстония
|11 июля 2025
|ЮАР
|6 августа 2025
|Южная Корея
|19 сентября 2025
|Япония
При выходе на экраны все фильмы о Смурфиках XXI века озвучивали Смурфетту известные певицы: в Смурфики (2011) и его сиквеле Смурфики 2 (2013) её озвучивала Кэти Перри, в Смурфики: Затерянная деревня (2017) — Деми Ловато, а в этом фильме её озвучивает Рианна.