Страна Южная Корея

Продолжительность 1 час 44 минуты

Год выпуска 2025

Премьера онлайн 26 мая 2025

Премьера в мире 29 марта 2025

Сборы в мире $68 661 524

Производство Mofac Studios

Другие названия

The King of Kings, El Rey de Reyes, Der König der Könige, O Rei dos Reis, Karalių karalius, Királyok királya, Le Roi des Roix, The King of Kings: A Story Told by Charles Dickens, Царь царей, 萬王之王