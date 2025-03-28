Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Кроссы
Постер мультфильма Кроссы
Рейтинги
3.2 Рейтинг IMDb: 3.9
Оцените
2 постера
Пойду 10
Не пойду 8
Киноафиша Фильмы Кроссы

Кроссы

Анимационная комедия о спортивном кроссовке, который разыскивает в Нью-Йорке свою похищенную сестру Sneaks 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 10
Не пойду 8

О фильме

Тай и Максин – неразлучная парочка элитных кроссовок, с которых всю жизнь буквально сдували пылинки. Бег на улице, игра в мяч или прилипшие к подошве жвачки - явно не для них. Но однажды модную пару разлучают. Теперь им придется затянуть шнуровку потуже и глотнуть уличной жизни Нью-Йорка, чтобы вновь найти друг друга. Пришло время элитным кроссовкам узнать, что такое настоящая жизнь!

Кроссы - дублированный трейлер
Кроссы  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 28 марта 2025
Премьера в мире 28 марта 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Россия Global Film
1 мая 2025 Аргентина ATP
17 апреля 2025 Бразилия L
15 мая 2025 Гватемала
17 апреля 2025 Грузия PG
24 апреля 2025 Доминиканская Республика
17 апреля 2025 Казахстан 6+
1 мая 2025 Катар
3 июля 2025 Колумбия
26 июня 2025 Кыргызстан
12 сентября 2025 Латвия 7+
4 июля 2025 Литва
1 мая 2025 Мексика
1 мая 2025 ОАЭ 18TC
1 мая 2025 Перу
18 апреля 2025 США
8 мая 2025 Словакия U
26 июня 2025 Узбекистан 6+
24 апреля 2025 Украина 0+
6 мая 2025 Чехия
26 сентября 2025 Эстония
18 апреля 2025 ЮАР
Сборы в мире $1 308 493
Производство Ashland Hill Media Finance, Assemblage Entertainment, Cinema Gypsy Productions
Другие названия
Sneaks, Sneaks: Un par con suerte, Sneaks: De Pisante Novo, Tenisky limitky, Tossud, Кроссы
Режиссер
Rob Edwards
В ролях
Энтони Маки
Энтони Маки
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Рико Родригес
Рико Родригес
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для всей семьи Мультфильмы для всей семьи
Топ лучших полнометражных мультфильмов всех времен Топ лучших полнометражных мультфильмов всех времен
Мультфильмы про дружбу Мультфильмы про дружбу

Рейтинг мультфильма

3.2
Оцените 15 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Еще задолго до выхода «Кроссов» в зарубежный прокат у кинокритиков и поклонников анимации появилось предвзятое отношение к готовящемуся релизу. Кроме того, мультфильм заранее прозвали «странным» — вероятно, из-за того, что режиссеры Роб Эдвардс и Кристофер Дженкинс решили пойти нетривиальным путем и оживить на экране пару коллекционных кроссовок, а также погрузиться в разнообразный мир обуви. Вероятно, аудитория уже немного устала от говорящих животных и поющих…
Читать
Veronika 17 июня 2025, 18:46
Киноафиша, 1-й вопрос викторины к мультфильму "Кроссы" (2025) с ужасной ошибкой!!!🤔 Оба ответа верны, а выбрать можно только один.😅 Какой… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Кроссы - дублированный трейлер
Кроссы Дублированный трейлер
Кроссы - trailer
Кроссы Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше