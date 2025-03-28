Тай и Максин – неразлучная парочка элитных кроссовок, с которых всю жизнь буквально сдували пылинки. Бег на улице, игра в мяч или прилипшие к подошве жвачки - явно не для них. Но однажды модную пару разлучают. Теперь им придется затянуть шнуровку потуже и глотнуть уличной жизни Нью-Йорка, чтобы вновь найти друг друга. Пришло время элитным кроссовкам узнать, что такое настоящая жизнь!
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