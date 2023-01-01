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Скоро в прокате "Мой любимый призрак"
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Четыре письма о любви
Four Letters of Love
Четыре письма о любви,
Великобритания / Ирландия
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
Режиссер
Полли Стил
В ролях
Хелена Бонем Картер
Пирс Броснан
Гэбриел Бирн
Фионн О’Ши
Энн Скелли
Все актеры и съемочная группа
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