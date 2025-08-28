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Постер фильма Семейный призрак
Постер фильма Семейный призрак
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Киноафиша Фильмы Семейный призрак

Семейный призрак

Semeynyy prizrak 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 8
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О фильме

Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно.  В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трёшку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак.

Семейный призрак - трейлер
Семейный призрак  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 28 августа 2025
Дата выхода
28 августа 2025 Россия Наше кино
Производство Кинофирма
Другие названия
Semeynyy prizrak, Семейный призрак
Режиссер
Александр Бабаев
Александр Бабаев
В ролях
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Кристина Корбут
Кристина Корбут
Арина Савостьянова
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Новости о фильме
Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак»
Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак» Главные женские роли исполнили Оксана Акиньшина и Кристина Корбут.
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4 июля 2025 18:00
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