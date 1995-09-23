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Призрак в доспехах Призрак в доспехах
Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах
Kokaku kidotai

Призрак в доспехах, 1995

1995 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

2029 год. Границы между государствами окончательно рухнули, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибер-технологиям. Когда давно разыскиваемый хакер по кличке Кукловод начинает вмешиваться в политику, 9-й Отдел Министерства Общественной безопасности, группа кибернетически модифицированных полицейских, получает задание найти и остановить хакера. Но в ходе расследования возникает вопрос: кто же такой Кукловод в том мире где грань между человеком и машиной практически стерта?

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 23 сентября 1995
Возраст 16+
Режиссер
Мамору Осии
В ролях
Ацуко Танака
Акио Оцука
Акио Оцука
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра
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