Призрак в доспехах, 1995

2029 год. Границы между государствами окончательно рухнули, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибер-технологиям. Когда давно разыскиваемый хакер по кличке Кукловод начинает вмешиваться в политику, 9-й Отдел Министерства Общественной безопасности, группа кибернетически модифицированных полицейских, получает задание найти и остановить хакера. Но в ходе расследования возникает вопрос: кто же такой Кукловод в том мире где грань между человеком и машиной практически стерта?