Агент по недвижимости Павел старается жить «правильно». Построить дом, посадить дерево, вырастить сына… Только вот дом никак не построится, а жизнь рушится. В момент отчаяния Павел неожиданно получает волшебный знак из своего детства, и его жизнь вдруг обретает смысл. Чего не скажешь о жизни успешного с виду, но запутавшегося в отношениях местного фермера и кандидата в депутаты Петра Белых, вынужденного продавать свой дом из-за развода с женой. Между тем в городе появляется загадочный супергерой - любимый народом Картофельный ангел, который тайком приносит в дома картошку, а заодно и веру в чудеса! Кто же он, этот ночной герой? Добрый чудак, или, как пишут газеты, изворотливый кандидат? Расставить все по местам может только настоящее чудо!