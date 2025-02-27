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Постер фильма Мешок картошки
Постер фильма Мешок картошки
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.7
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Мешок картошки

Мешок картошки

Мелодрама о необычном супергерое, который дарит веру в чудо Meshok kartoshki 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 9
Не пойду 2

О фильме

Агент по недвижимости Павел старается жить «правильно». Построить дом, посадить дерево, вырастить сына… Только вот дом никак не построится, а жизнь рушится. В момент отчаяния Павел неожиданно получает волшебный знак из своего детства, и его жизнь вдруг обретает смысл. Чего не скажешь о жизни успешного с виду, но запутавшегося в отношениях местного фермера и кандидата в депутаты Петра Белых, вынужденного продавать свой дом из-за развода с женой. Между тем в городе появляется загадочный супергерой - любимый народом Картофельный ангел, который тайком приносит в дома картошку, а заодно и веру в чудеса! Кто же он, этот ночной герой? Добрый чудак, или, как пишут газеты, изворотливый кандидат? Расставить все по местам может только настоящее чудо!

Мешок картошки - трейлер
Мешок картошки  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 февраля 2025
Дата выхода
27 февраля 2025 Россия
Сборы в мире $8 337
Другие названия
Meshok kartoshki, Мешок картошки
Режиссер
Марта Котова
В ролях
Руслан Герман
Руслан Герман
Алена Змеу
Сергей Штепс
Анна Масальская
Мария Долкан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
vas.74 27 января 2025, 20:14
Смотрела несколько лет назад на бесплатном показе для жителей Переславля-Залесского. Фильм потрясающий! Добрый, сердечный, тёплый! Подходит для… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 28 января 2025, 00:15
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
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Мешок картошки - трейлер
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